Perugia-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-3, streaming

Oggi mercoledì 6 maggio (alle ore 20.30) andrà in scena Perugia-Civitanova, gara-3 della finale scudetto di volley maschile: al PalaBarton prosegue la serie al meglio delle cinque partite, chi ne conquisterà tre festeggerà il tricolore. Perugia conduce per 2-0: dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all’Eurosuole Forum, i Block Devils sono a un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti.

LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30

A trascinare Perugia saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, i centrali Roberto Russo e Federico Crosato, il libero Massimo Colaci. Civitanova potrà fare affidamento sugli attaccanti Aleksandar Nikolov, Mattia Bottolo ed Eric Loeppky sotto la regia di Mattia Boninfante, con Marko Podrascanin e Giovanni Gargiulo al centro, Fabio Balaso il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Civitanova, gara-3 della finale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-CIVITANOVA, GARA-3 FINALE SCUDETTO

Mercoledì 6 maggio

Ore 20.30 Sir Susa Scai Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PERUGIA-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.