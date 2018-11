Sollevamento pesi, Mondiali 2018: programma, orari e tv di venerdì 2 novembre. Tutti gli azzurri in gara

Domani si disputerà la seconda giornata dei Campionati del Mondo 2018 di sollevamento pesi di Ashgabat, in Turkmenistan, con l’assegnazione dei primi due titoli iridati del programma. Nel pomeriggio italiano andranno in scena i gruppi A delle categorie -45 kg femminile e -55 kg maschile, con Alessandra Pagliaro e Mirco Scarantino che si giocheranno un posto sul podio sia nel totale che nelle singole specialità di slancio e strappo. Saranno cinque gli azzurri impegnati complessivamente nella giornata di domani, infatti Giulia Imperio e Giorgia Russo gareggeranno rispettivamente nel gruppo C e B dei -49 kg mentre Davide Ruiu salirà in pedana per il suo esordio iridato nel gruppo B dei 61 kg. A partire dalle ore 10.25 italiane le gare verranno trasmesse in diretta streaming su Olympic Channel, mentre il sito della IWF (la Federazione Internazionale) offrirà lo streaming di tutte le categorie della rassegna iridata. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato della seconda giornata dei Mondiali 2018 di sollevamento pesi, con gli orari italiani delle gare.

VENERDÌ 2 NOVEMBRE

4.00 67 kg maschile – Gruppo C

4.00 73 kg maschile – Gruppo D

6.00 49 kg femminile – Gruppo C (Giulia Imperio)

8.00 49 kg femminile – Gruppo B (Giorgia Russo)

10.25 61 kg maschile – Gruppo B (Davide Ruiu)

13.25 45 kg femminile – Gruppo A (Alessandra Pagliaro)

15.55 55 kg maschile – Gruppo A (Mirco Scarantino)













