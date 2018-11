LIVE Scacchi, Caruana-Carlsen in DIRETTA: Mondiale 2018 (lunedì 12 novembre). Chi strapperà la prima vittoria?

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della terza partita del match che assegna il titolo mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno pattato le prime due partite.

Ben diverse sono state le modalità in cui, venerdì e sabato, si è giunti all’equa divisione del punto, che consente alla sfida di ripartire oggi sull’1-1. Nella partita di venerdì i primi due giocatori della classifica mondiale si sono dati battaglia per 115 mosse e sette ore, con Carlsen che prima ha sprecato un’ottima occasione vincente e poi per oltre due di queste ha cercato di scardinare invano la difesa di Caruana in un finale di torre e pedoni che, a gioco corretto, è patto. Allo stesso genere di finale, traslato però sull’altro lato della scacchiera, i due giocatori sono arrivati dopo una trentina di tratti del secondo incontro, concluso anche questo senza vincitori né vinti, ma dopo poco più di tre ore e meno della metà delle mosse necessarie per chiudere il primo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza partita della sfida iridata di scacchi 2018, tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

Calendario completo – Cronaca prima partita – Analisi prima partita – Cronaca seconda partita – Analisi seconda partita













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA