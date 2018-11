LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA: 12 novembre, equilibrio sovrano!

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della terza partita del terzo incontro del Mondiale 2018 di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno pattato le prime due partite.

Ben diverse sono state le modalità in cui, venerdì e sabato, si è giunti all’equa divisione del punto, che consente alla sfida di ripartire oggi sull’1-1. Nella partita di venerdì i primi due giocatori della classifica mondiale si sono dati battaglia per 115 mosse e sette ore, con Carlsen che prima ha sprecato un’ottima occasione vincente e poi per oltre due di queste ha cercato di scardinare invano la difesa di Caruana in un finale di torre e pedoni che, a gioco corretto, è patto. Allo stesso genere di finale, traslato però sull’altro lato della scacchiera, i due giocatori sono arrivati dopo una trentina di tratti del secondo incontro, concluso anche questo senza vincitori né vinti, ma dopo poco più di tre ore e meno della metà delle mosse necessarie per chiudere il primo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza partita della sfida iridata di scacchi 2018, tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

18.35 Pedone bianco in g3, alfiere nero in f8.

18.33 Caruana muove di una casella l’alfiere in c3, immediata risposta di Carlsen e cavallo in e6.

18.31 Dopo 26 mosse Caruana è rimasto con 33’50” di tempo e re, cavallo, alfiere e 6 pedoni. Esattamente gli stessi pezzi per Carlsen, a cui però restano 43’32”. Il computer ‘vede’ un lieve, impercettibile vantaggio per l’italo-americano…

18.29 Caruana muove il re in a2, Carlsen risponde con il cavallo in c5.

18.27 Carlsen mangia la regina di Caruana, ma quest’ultimo cattura la regina nera con l’alfiere!

18.25 Caruana risponde e provoca Carlsen piazzando la regina bianca di fianco alla regina nera!

18.23 Ora è Caruana a prendersi i suoi tempi. Già sei minuti e mezzo per la 23ma mossa.

18.18 Carlsen all’assalto! Il norvegese avanza la regina in a2!

18.15 Nuova lunga attesa per Carlsen, già 7 minuti.

18.09 Caruana “salva” l’alfiere dall’assalto della regina muovendolo di due caselle in diagonale. Ora si trova in c3.

18.07 Vedremo se Caruana risponderà muovendo anch’egli la regina per difendersi dall’attacco del rivale.

18.06 Alla fine il norvegese sposta la regina di due caselle in A7, con l’alfiere bianco a tiro…

18.04 Carlsen sta pensando da un quarto d’ora a come effettuare questa cruciale ventunesima mossa…

18.02 12 minuti di attesa, è la mossa a cui Carlsen sta pensando di più dell’intera sfida…

18.01 La battaglia sta entrando nel vivo. Ora siamo nella fase calda, dove un passo falso potrebbe costare carissimo…

17.58 Sale a 8’30” l’attesa, Carlsen non vuole sbagliare questa mossa…

17.55 Carlsen ci rimugina sopra, già 6 minuti di riflessione…

17.53 Scelta delicata per Carlsen ora, che infatti ci pensa su.

17.51 Ora il vantaggio, sempre lievissimo, è passato a Carlsen.

17.50 Carlsen mangia l’ultima torre bianca, Caruana risponde catturando l’ultima torre nera con l’alfiere. Non vi sono più torri sulla scacchiera.

17.49 Scambio di torri tra Caruana e Carlsen.

17.45 Secondo i calcoli del computer, Caruana mantiene un leggero vantaggio. La situazione però è di assoluto equilibrio…

17.42 Carlsen muove di due caselle in avanti il pedone in b5, proprio dinanzi alla regina bianca.

17.40 Si prende tempo Carlsen prima della sua 18ma mossa.

17.38 Restano solo 49’27” a Caruana prima della 40ma mossa. Non sono tanti.

17.36 L’alfiere bianco si muove di una casella in diagonale e approda in c3.

17.34 Lunga attesa che Caruana, concentratissimo da 7 minuti sulla diciottesima mossa. Carlsen sembra davvero molto tranquillo in apparenza.

17.31 Pare che Carlsen abbia deciso di mettere una priorità sul pedone in e5, anche se deve fare i conti con problemi di spazio.

17.27 Ecco la scelta del norvegese. Torre in F8, spostata lateralmente di una casella.

17.27 E in effetti Carlsen sta pensando alla mossa n.17 da 6 minuti.

17.23 La sensazione è che Caruana abbia piazzato la regina in B4 per dar da pensare a Carlsen e recuperare il gap di 20 minuti che lo separa dal norvegese.

17.22 Caruana fa avanzare la regina in B4.

17.21 Dopo un’attesa di 9 minuti, Caruana ha piazzato la regina in B1. Immediata la risposta di Carlsen: cavallo in D7.

17.17 Spreme le meningi Caruana. L’italo-americano può contare su re, regina, due torri, un alfiere, un cavallo e sei pedoni. Carlsen ha esattamente le stesse pedine dell’avversario…E’ una sfida palpitante…

17.14 E’ davvero avvincente, per il momento nessuno dei due contendenti vuole mollare la presa. Il computer dà in vantaggio Caruana, seppur leggerissimo!

17.13 Ora potrebbe profilarsi un momento di attenta riflessione da parte dei due fenomeni.

17.12 Fase di stallo. Alfiere bianco in D2, la torre nera torna in A8.

17.10 Caruana non è caduto nella provocazione di Carlsen ed ha rifiutato lo scambio delle torri.

17.05 Caruana mangia un pedone di Carlsen, il norvegese risponde catturando un pedone dell’italo-americano avanzando la torre in A5.

16.59: Entrambi i contendenti sacrificano un pedone e Carlsen ne sposta un altro in a6.

16.52: Accede proprio quello che si era predetto: Caruana sposta l’alfiere in h3, Carlsen risponde con la cattura effettuata dall’alfiere del cavallo bianco e l’italo-americano a sua volta cattura il cavallo nero in f3.

16.50: Si potrebbe pensare ad una minaccia alfiere e uno scambio alfiere-cavallo. Che più o meno valgono uguale teoricamente, dipende molto dal genere di posizioni. In quelle aperte spesso e volentieri l’alfiere sta meglio, mentre il cavallo, potendo “saltare”, ha una predilezione per le chiuse. Vedremo Caruana su cosa può optare.

16.48: Altro momento di riflessione per Caruana che secondo il computer è avanti. Attendiamo la mossa dell’italo-americano

16.44: Carlsen risponde con un alfiere in g4.

16.35: Dopo quasi 12′ di riflessione, Caruana ha fatto la propria mossa spostando il cavallo in d2.

16.28: Minuti di riflessione per Caruana che sta studiando il modo migliore per mettere in difficoltà il proprio avversario.

16.20: Carlsen risponde con un arrocco corto. In questo momento Caruana è in vantaggio secondo le previsioni del computer.

16.19: Dopo alcuni minuti di riflessione c’è la mossa di Carlsen che sposta il cavallo in f6, ora vedremo come risponderà l’italo-americano. Pedone in b4 per lui.

16.16: Carlsen ragiona sul da farsi. Caruana avrebbe pensato alla costruzione della struttura e controllo di quel che c’è intorno. Vedremo.

16.11: Carlsen risponde con un pedone in e5. Caruana allora avanza un pedone in a3. Secondo la proiezione del computer l’italo-americano è leggermente in vantaggio.

16.08: Alcuni minuti di riflessione per Caruana che poi decide di spostara la torre in e1. Una mossa per non rischiare quella dell’italo-americano.

16.06: Fase di studio tra i due: Caruana sceglie l’arrocco corto e Carlsen sposta la regina in c7.

16.04: Si iniziano ad aprire i giochi con l’alfiere di Caruana che cattura il Cavallo in c6 e Carlsen risponde con il pedone che mangia il cavallo in c6.

16.02: Un’apertura “siciliana con caruana che muove il pedone in e4 e Carlsen risponde in c5.

16.00: Match iniziato!!

15.54: I giocatori sono pronti, si stanno accomodando al tavolo. Si preannuncia una partita particolarmente accesa e tesa, i due giocatori sembrano equivalersi e sicuramente ne vedremo delle belle.

15.50: 10′ all’inizio del confronto