LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: 12 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della terza partita del match valevole per il titolo mondiale di scacchi. Pomeriggio di fuoco per Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, che tornano davanti alla scacchiera in una sfida cui l’intero ambiente scacchistico sta guardando con fortissimo interesse: il norvegese e l’italoamericano, finora, non sono riusciti a schiodarsi dal risultato di parità.

Sull’1-1, e dopo un giorno di riposo, i due giocatori riprendono dunque la battaglia delle idee e anche delle scelte. Chi si è comportato leggermente meglio, finora, è il norvegese, al netto della continuazione non trovata nella prima partita che gli avrebbe potuto assicurare un pesante successo col Nero. Sarà proprio con questo colore che il Campione del Mondo giocherà oggi, di fronte a un Caruana che non è escluso possa cambiare strategia fin dall’inizio. Le preferenze del nativo di Miami, in apertura, vanno a 1. e4, ma negli scontri diretti tra i due, in otto anni di tornei, non è stato raro vederlo giocare 1. Cf3 (l’apertura Réti, terza prima mossa più giocata dopo le due classiche) o più semplicemente 1. d4.

la terza partita del match Carlsen-Caruana, che vale il titolo di Campione del Mondo di scacchi, con gli aggiornamenti mossa per mossa a partire dalle ore 16.

