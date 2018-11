LIVE Italia-Lituania basket, Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA: azzurri per l’impresa contro la bestia nera baltica

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Lituania. L’incontro, di scena al PalaLeonessa di Brescia, vale per la terza giornata della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2019, che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre.

Se per la Lituania quest’incontro è influente fino a un certo punto, dal momento che il pass per la Cina è assicurato con otto vittorie su otto tra prima e seconda fase, non vale lo stesso discorso per l’Italia. Gli azzurri, tuttavia, si sono messi in un’ottima posizione per chiudere in tempi rapidi il discorso: un successo oggi porterebbe la selezione di Meo Sacchetti ancora più vicina all’Oriente, considerando che al momento ci sono due vittorie di vantaggio su Polonia e Ungheria, le più immediate inseguitrici. Per questa partita, l’uomo che 35 anni fa contribuì al primo titolo europeo dell’Italia ha scelto di richiamare Alessandro Gentile, inserendolo all’interno di un gruppo sostanzialmente collaudato e che ritrova Achille Polonara come alternativa a Biligha e Burns per qualche minuto da centro. C’è attesa anche per Giampaolo Ricci, che sta vivendo a Cremona la sua miglior stagione della carriera. Mentre la Lituania può contare sugli ex Milano Kalnietis e Maciulis, oltre a metà del blocco del Rytas, sono assenti su entrambi i fronti quasi tutti i giocatori di Eurolega, tranne Simone Fontecchio concesso da Milano all’Italia: il lato, definiamolo così, curioso è che in contemporanea, per alcuni minuti, ci sarà un’altra sfida Lituania-Italia: Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano.

Al PalaLeonessa di Brescia, che poche settimane fa ha ospitato anche la Supercoppa Italiana oltre alle partite della Germani Basket, la palla a due verrà alzata alle ore 20:15. Vi auguriamo buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport! Credit: Ciamillo

Clicca qui per la Diretta Live in contemporanea di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

ARTICOLI CORRELATI

La presentazione di Italia-Lituania

L’Italia ai raggi X

La Lituania ai raggi X

I precedenti