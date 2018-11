LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket, Eurolega 2019 in DIRETTA: trasferta delicatissima in Lituania

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella lotta per i playoff, obiettivo stagionale dell’Olimpia.

Sfida molto più insidiosa per Milano di quanto lasci supporre la classifica. I padroni di casa si sono resi protagonisti di un’autentica impresa nella scorsa stagione chiudendo l’Eurolega al terzo posto. Quest’anno, complici i consistenti cambiamenti in gruppo, la formazione di Sarunas Jasikevicius sta faticando a trovare continuità, ma rimane un avversario di primissimo livello, specialmente tra le mura amiche. L’Olimpia inoltre dovrà fare i conti con le numerose assenze. Non ci sarà infatti Nemanja Nedovic, out per infortunio, mentre Christian Burns e Simone Fontecchio sono stati ceduti alla Nazionale per la sfida contro la Lituania. Amedeo Della Valle ha recuperato dal problema alla mano che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite, ma il suo utilizzo sembra poco probabile.

La partita si disputerà presso la Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania). Appuntamento alle 19.00 con la palla a due per seguire con la DIRETTA LIVE di OA Sport ogni canestro di questa importantissima sfida. Buon divertimento!

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo