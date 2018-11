Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: i convocati dell’Italia ai raggi X. Una rosa priva dei giocatori di NBA ed Eurolega

Giovedì sera a Brescia l’Italia affronterà la Lituania in un match che può davvero valere la qualificazione ai prossimi Mondiali 2019. Meo Sacchetti, però, dovrà fare a meno, per questa sfida e per quella successiva in Polonia, dei giocatori che sono attualmente impegnati in NBA ed Eurolega.

Non ci saranno, dunque, i vari Danilo Gallinari, Marco Belinelli (quest’ultimi mai interpellati comunque nel corso delle Qualificazioni), ma anche Gigi Datome, Nicolò Melli, Daniel Hackett, Jeff Brooks ed Andrea Cinciarini, tutti impegnati con i loro rispettivi club in Eurolega. Addirittura i due dell’Olimpia Milano scenderanno in campo poche ore prima contro lo Zalgiris Kaunas, in un’altra sfida a distanza tra Lituania ed Italia.

La notizia sicuramente più importante delle convocazioni di Sacchetti è il ritorno in azzurro di Alessandro Gentile, che dopo una turbolenta estate ha trovato finalmente casa in Spagna all’Estudiantes. Le buone prestazioni nel campionato spagnolo (11 punti di media nelle quattro gare finora giocate) hanno portato il commissario tecnico a riportare in nazionale il figlio di Nando.

Gentile sarà probabilmente il giocatore con più possessi nell’attacco della nazionale, proprio come lo era stato nel primo girone contro Croazia, Romania ed Olanda. Alessandro, con ogni probabilità, dividerà il ruolo di principale arma offensiva con Pietro Aradori, capitano dell’Italia e che ha sempre risposto presente a tutti gli appuntamenti con la maglia della Nazionale.

In cabina di regia non ci saranno Daniel Hackett ed Andrea Cinciarini, quindi il ruolo di play titolare sarà di Luca Vitali, sicuramente tra le note liete del complicato inizio di stagione della Germani Basket Brescia. Ci sarà anche il fratello Michele, attualmente in forza all’Andorra in Spagna e decisivo in campionato nella straordinaria vittoria contro il Real Madrid con 17 punti.

Nel reparto lunghi agiranno Paul Biligha e Cristian Burns, quest’ultimo lasciato libero da Milano di venire in Nazionale nonostante gli impegni dell’Olimpia in Eurolega. Tra le ali grande attesa anche per Achille Polonara, che deve dimostrare anche in azzurro tutte le ottime cose fatte in campionato: sta viaggiando ad oltre undici punti (11.8) e cinque rimbalzi (5.8) di media, con un massimo di 36 punti contro Pistoia.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo