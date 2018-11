Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: i precedenti tra Italia e Lituania. I baltici sono un incubo ricorrente

Non li battiamo dall’agosto del 2004, da quella notte magica di Atene, da quella che resta una delle vittorie più belle della storia del basket italiano. Ancora una volta il destino ha voluto che Italia e Lituania si affrontassero in una competizione ufficiale e domani sera a Brescia per gli azzurri c’è un’altra partita che può valere tantissimo. Proprio contro la nostra bestia nera, proprio contro quegli avversari che da quattordici anni ci continuano ad infliggere solo enormi delusioni.

La storia di Italia-Lituania è ricca di episodi, sono ben 29 e solo dieci di questi si sono chiusi con una vittoria azzurra. La prima volta che le due Nazionali si sono affrontate risale addirittura al 1937, agli Europei di Riga e ad imporsi furono i lituani con il pittoresco punteggio di 22-20. Erano altri tempi, un altro basket, poi la Lituania fu inglobata nell’URSS e solamente nel 1991 venne riconosciuta ufficialmente indipendente.

Gli azzurri ci giocarono nel 1992 e fu la sconfitta più pesante per l’Italia contro la Lituania. Un 116-94 in amichevole ad Atene, proprio la stessa città del capolavoro olimpico dei ragazzi di Carlo Recalcati. Una notte semplicemente indimenticabile: Basile, Galanda, Pozzecco, Soragna, solo solo alcuni dei protagonisti di una partita storica, con una serie di triple infinite e l’apoteosi azzurra sul parquet olimpico nel 100-91 finale.

Eppure da quel momento la Lituania ha vendicato ogni singolo canestro di quella semifinale, battendoci sempre e comunque in ogni competizione. Prima il Mondiale del 2006 con il ko agli ottavi per 71-68 con l’incredibile 0/3 dalla lunetta di Gianluca Basile a tempo praticamente scaduto, poi un’altra sconfitta per 81-77 ai quarti degli Europei 2013 al termine di un’altra battaglia, dove non bastarono i 22 punti di Marco Belinelli.

Le delusioni azzurre non sono ancora finite, perchè tre anni fa agli Europei dopo un tempo supplementare la Lituania mise la parola fine al sogno azzurro di entrare in zona medaglie. La squadra allora allenata da Simone Pianigiani cadde solo dopo un tempo supplementare per 93-83, ma con quell’ultimo possesso nei tempi regolamentari che grida ancora vendetta, con l’indecisione di Alessandro Gentile e il tiro poi forzato da Belinelli. Non sono finite le sconfitte e l’ultima è quella che ha fatto meno male, perchè è arrivata nel girone della prima fase degli ultimi Europei. 78-73 il punteggio finale con la squadra di Messina che provò fino all’ultimo a lottare per la vittoria.

Domani noi ci giochiamo la qualificazione al prossimo Mondiale, mentre loro sono già in Cina e potrebbero vivere il match di Brescia in tranquillità, anche se Italia-Lituania in un campo da basket non sarà mai un’amichevole.













Credit: Ciamillo