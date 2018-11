Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Italia contro la sua bestia nera. Vincere con la Lituania per avvicinare la Cina

Vincere contro la propria bestia nera per avvicinare la Cina. Questo è l’obiettivo dell’Italia nel match di stasera a Brescia contro la Lituania nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri, nella seconda fase, sono reduci dalla due belle vittorie contro Polonia ed Ungheria ed ora affrontano colei che guida il girone a punteggio pieno, ma che è comunque già qualificata.

Infatti i lituani hanno staccato il pass per la Cina addirittura con quattro partite d’anticipo, mentre all’Italia potrebbe anche bastare un successo tra oggi e il prossimo match con la Polonia. Vincendo contro la Lituania a quel punto alla squadra di Sacchetti ipotecherebbe la qualificazione, anche se per la matematica certezza bisognerà comunque aspettare la prossima sfida con i polacchi.

Se gli azzurri dovessero superare la Polonia nella partita di domenica, anche dopo aver perso con la Lituania, arriverebbe la sicurezza della qualificazione. Nella peggiore delle ipotesi infatti l’Italia chiuderebbe al terzo posto in compagnia della Polonia (ma sarebbe davanti per le due vittorie negli scontri diretti) oppure in seconda posizione, in parità con Croazia e Paesi Bassi (ma anche in questo caso sarebbe avvantaggiata per migliore differenza punti).

Sulla carta, dunque, il match da non sbagliare assolutamente è quello con la Polonia, ma contro la Lituania l’Italia vuole dimostrare che può competere contro una delle migliori nazionali d’Europa. Certamente entrambe non sono nella loro composizione migliore, visto che tantissimi giocatori sono rimasti nei propri club in NBA ed Eurolega e dunque questa sera a Brescia si affronteranno due versioni di Italia e Lituania che difficilmente vedremmo in un’eventuale sfida al Mondiale.

Meo Sacchetti ha scelto i suoi dodici e non ci sono state sorprese nei convocati del commissario tecnico azzurro, che ritroverà poi Andrea Cinciarini per la sfida in Polonia, visto che il capitano dell’Olimpia Milano è impegnato sempre questa sera in Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas. Dall’altra parte c’è una Lituania che presenta alcuni “italiani” come Jonas Maciulis, Mantas Kalnietis (ex Milano entrambi) ed Arnoldas Kulboka (ex Capo d’Orlando). Una formazione un po’ rivoluzionata rispetto alle ultime uscite, ma comunque sempre molto pericolosa e competitiva.

Gli azzurri si trovano poi a giocare contro la storia, visto che l’Italia non riesce a battere la Lituania da quella storica semifinale olimpica di Atene 2004. Da quel momento solo sconfitte, alcune dolorosissime nei quarti di finale degli Europei, ma questa sera la squadra di Sacchetti può prendersi una piccola vendetta e soprattutto regalarsi praticamente un biglietto per la Cina.













Credit: Ciamillo