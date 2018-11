LIVE F1, GP Abu Dhabi 2018 in DIRETTA: prove libere 3 in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina, un’isola artificiale sul golfo Persico costata la bellezza di 40 miliardi di dollari e realizzata da una società di investimenti, la Aldar Properties, ultimi affinamenti prima delle qualifiche che decideranno la pole position.

Si prospetta un turno molto importante perché le squadre dovranno deliberare modifiche importanti sulle proprie monoposto. Un contesto decisamente equilibrato nel quale Mercedes e Red Bull sembrano godere di un piccolo vantaggio nei confronti della Ferrari. Le Frecce d’Argento vogliono concludere in bellezza quest’annata, dopo aver vinto il titolo dei piloti con Lewis Hamilton e conquistato quello dei costruttori. La W09 Hybrid pare ben bilanciata e questo potrebbe sorridere ai due alfieri di Brackley. Tuttavia, la RB14, specialmente nel settore centrale dove il downforce conta molto, riesce ad esprimere una gran velocità e per questo Max Verstappen e Daniel Ricciardo sono da osservare con attenzione.

La Rossa, da par suo, non vorrà recitare il ruolo della terza forza in pista. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen cercheranno di essere della partita per le posizioni che contano, dopo un venerdì nel quale la SF71H non ha particolarmente brillato. Specialmente sul passo gara, la vettura di Maranello ha mostrato delle lacune a cui i tecnici dovranno porre rimedio per essere in lizza sia per la pole e sia per il successo domenicale.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: si comincia alle ore 11.00 mentre le qualifiche sono programmate alle ore 14.00. Buon divertimento!

10.22: Pirelli ha deciso di portare ad Abu Dhabi i compound più morbidi disponibili per questa stagione: SuperSoft, UltraSoft e HyperSoft. Il Gran Premio di Abu Dhabi si svolge dal tardo pomeriggio fino alla sera: le temperature della pista tendono, quindi, a calare nel corso della gara. Ciò significa che il comportamento dello pneumatico è leggermente diverso rispetto al normale. Sarà quindi importante che le squadre tengano in considerazione questa variabile complessa e la integrino nei loro calcoli di strategia.

10.18: Hamilton ha vinto l’ultimo GP in Brasile ma il surriscaldamento ha suggerito l’adozione di una mappatura della Power Unit molto tranquilla per riuscire a terminare la gara. Ulteriori analisi effettuate in fabbrica hanno stabilito che Il motore endotermico non dovrebbe aver subito alcun tipo di problema. Mercedes è convinta di poterlo utilizzare anche in questo ultimo weekend di gara. L’obbiettivo prefissato di terminare la stagione senza incorrere in penalità è vicino e, nel caso ci fossero problemi, difficilmente ricorreranno ad una nuova Power Unit.

10.15: team saranno costretti a tenere in grande considerazione l’impianto frenante che sul tracciato arabo viene molto sollecitato. I dati raccolti dalle simulazioni di Magneti Marelli confermano che i freni vengono utilizzati per ben 18 s al giro. Durante la gara sarà quindi importante limitarne l’usura e il surriscaldamento, considerante le caratteristiche del circuito e le temperature elevate di Abu Dhabi.

10.12: Che caratteristiche ha il circuito di Abu Dhabi? Si tratta di una pista da medio/alto carico aerodinamico. Oltre ad avere lunghi rettilinei, presenta numerose curve medio/lente dove è importante avere tanta downforce. Il layout del tracciato esalterà l’aerodinamica: le monoposto dovranno essere efficaci nei due rettifili del secondo settore, riuscendo allo stesso tempo a generare velocità massime importanti, nonostante gli assetti carichi a livello aerodinamico.

10.10: La Ferrari dovrà dunque sfruttare queste PL3 per recuperare terreno e mettere a punto la SF71H in vista del time-attack.

10.07: Si preannuncia un dura lotta per le prime posizioni. Le Mercedes sembrano godere di un piccolo vantaggio ma le Red Bull, specie nel tratto più guidato, possono fare la differenza.

10.06: Sul tracciato di Yas Marina, prepariamo a vivere un turno importante per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 14.00.

10.05: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno.

