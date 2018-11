F1, GP Abu Dhabi 2018: le 5 risposte che dovrà darci l’ultima gara della stagione

E così, dopo 20 tappe disputate nel Mondiale di Formula Uno 2018, si arriva all’ultimo appuntamento stagionale, il 21esimo, il Gran Premio di Abu Dhani sul circuito di Yas Marina. Si chiude una stagione quanto mai vibrante ed intensa ma che ha ancora diversi spunti da regalarci. Andiamo a conoscere nel dettaglio i quesiti più importanti che saranno da porre nella tre-giorni nel deserto di Abu Dhabi.

1 Come saluterà la Ferrari Kimi Raikkonen?

Dopo 151 Gran Premi con la scuderia di Maranello, Kimi Raikkonen chiuderà la sua avventura in Ferrari. La 151esima sarà proprio la gara di Abu Dhabi che, tra le altre cose, “Ice Man” si è aggiudicato nel 2012 ai tempi della Lotus. Sarà un addio emozionante per il finlandese, un pilota che ha milioni di tifosi in giro per il mondo e che in Ferrari lascerà un pezzo di cuore. L’ultimo campione del mondo con la Rossa, nel 2007, saluterà il suo team dopo un 2018 nel quale ha disputato una delle migliori stagioni della sua storia recente, cogliendo anche la vittoria ad Austin. E se arrivasse il bis proprio in chiusura di anno?

2 Max Verstappen si prenderà la “vendetta” in pista?

Dopo la gara di Interlagos Max Verstappen si poteva tranquillamente definire “furente” dopo lo scherzetto che Esteban Ocon gli aveva riservato. Da una vittoria quasi certa, l’olandese si è ritrovato con una piazza d’onore piena di rimpianti, e rabbia, giustificata. Dopo le ultime prove molto positive il portacolori della Red Bull vorrà chiudere in bellezza ad Abu Dhabi, rimarcando ancora una volta di essere pronto, dal 2019, per lottare gomito a gomito con Hamilton e Vettel per il titolo. Se prima del Brasile era sicuramente determinato a chiudere bene, dopo quanto accaduto correrà come un uomo in missione per rifarsi dopo la beffa di Interlagos.

3 Lewis Hamilton sarà “cannibale”?

Chi ne ha approfittato dei guai di Verstappen in Brasile è stato proprio il campione del mondo che, come consuetudine, non si lascerà scappare l’occasione per mettere un altro trofeo in bacheca. L’inglese, da vero “cannibale” ogni volta che può punta al successo e sarà così anche in questo fine settimana, su una pista nella quale ha vinto già in tre occasioni. Sarà ancora una volta lui il grande favorito della gara (gomme permettendo), per avvicinarsi ulteriormente al record di Michael Schumacher.

4 Valtteri Bottas rimarrà a bocca asciutta?

Si va a chiudere una stagione quanto mai grigia per Valtteri Bottas. Il finlandese, infatti, è l’unico dei “top sei” che non ha ancora vinto una gara e, in questo 2018, ha passato più tempo a fare da scudiero al capitano che a lottare per conto suo. Se dovesse completare l’annata senza nemmeno una gioia, si parlerebbe davvero di campionato da dimenticare, avendo a disposizione un gioiello con la W09.

5 Sebastian Vettel saprà rialzare la testa?

Dopo i problemi di Interlagos, che non gli hanno permesso di lottare ad armi pari con i migliori, Sebastian Vettel vuole chiudere questo 2018 così complicato salendo sul gradino più alto del podio di Abu Dhabi. Il tedesco non vince dal GP del Belgio ed è reduce da una serie di gare quanto mai sofferte. Chiudere questo anno vincendo sarebbe un buon viatico per la prossima stagione e, non ultimo, riporterebbe un minimo di sorriso sulle labbra al quattro volte campione del mondo che è apparso svuotato e provato dopo una annata logorante, nella quale ha accusato il ko nei confronti di Lewis Hamilton.

