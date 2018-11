F1, GP Abu Dhabi 2018: prove libere 2. Valtteri Bottas precede di un soffio le Red Bull, quindi Hamilton e le Ferrari

Valtteri Bottas (Mercedes) è risultato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il finlandese, vincitore a Yas Marina un anno fa, ha bruciato gli avversari con il tempo di 1:37.236 con gomme Hypersoft, precedendo di un soffio i rivali. Al secondo posto, infatti, si è piazzato Max Verstappen (Red Bull) ad appena 44 millesimi, dopo essere stato il più veloce nella prima sessione di prove libere disputata questa mattina. Al terzo posto il suo compagno di scuderia Daniel Ricciardo a 192, quarta piazza, a due decimi, per Lewis Hamilton (Mercedes) mentre in quinta e sesta troviamo le due Ferrari, con Kimi Raikkonen a 225 millesimi e Sebastian Vettel a 333.

Settima posizione per il francese Romain Grosjean (Haas) a 824, ottava per il tedesco Nico Hulkenberg (Renault) a 994, nona per il danese Kevin Magnussen (Haas) a 1.082, mentre chiude la top ten il francese Esteban Ocon (RP Force India) a 1.166.

Rispetto alla mattinata, la seconda sessione è stata maggiormente indicativa visto che si è disputata nelle stesse condizioni nelle quali si correranno qualifiche e gara. L’equilibrio tra i tre top team sembra quasi totale, anche a livello di simulazioni di passo gara. Nella seconda fase della FP2, infatti, tutti si sono concentrati sul ritmo che vedremo domenica. Red Bull e Mercedes hanno fatto segnare tempi interessanti, con i primi che sono anche scesi sotto il muro dell’1:43, mentre la Ferrari non sembra distante. Al momento sembra andare in scena una sfida con sei protagonisti, vedremo se domani le qualifiche ce lo confermeranno, per un ultimo GP stagionale quanto mai imprevedibile.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP ABU DHABI 2018

1 77 V. Bottas (U) Mercedes 1’37″236 26 2 33 M. Verstappen (H) Red Bull +00″044 1’37″280 20 3 03 D. Ricciardo (H) Red Bull +00″192 1’37″428 20 4 44 L. Hamilton (H) Mercedes +00″207 1’37″443 24 5 07 K. Raikkonen (H) Ferrari +00″225 1’37″461 29 6 05 S. Vettel (H) Ferrari +00″333 1’37″569 28 7 08 R. Grosjean (H) Haas +00″824 1’38″060 19 8 27 N. Hulkenberg (H) Renault +00″994 1’38″230 25 9 20 K. Magnussen (H) Haas +01″082 1’38″318 19 10 31 E. Ocon (H) Force India +01″166 1’38″402 22 11 10 P. Gasly (H) Toro Rosso +01″270 1’38″506 22 12 55 C. Sainz (H) Renault +01″275 1’38″511 26 13 14 F. Alonso (H) McLaren +01″489 1’38″725 24 14 11 S. Perez (H) Force India +01″570 1’38″806 21 15 16 C. Leclerc (H) Sauber +01″595 1’38″831 22 16 28 B. Hartley (H) Toro Rosso +01″721 1’38″957 25 17 9 M. Ericsson (H) Sauber +02″266 1’39″502 25 18 2 S. Vandoorne (H) McLaren +02″702 1’39″938 15 19 18 L. Stroll (H) Williams +02″810 1’40″046 23 20 35 S. Sirotkin (H) Williams +03″699 1’40″935 28

