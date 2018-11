LIVE F1, GP Abu Dhabi 2018 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale, Vettel sogna la pole

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2018, ultima tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Yas Marina si assegnerà l’ultima pole position della stagione e si definirà la griglia di partenza della gara in programma domani negli Emirati Arabi Uniti. Si preannuncia grande spettacolo con i piloti che lotteranno senza particolari pressioni visto che tutti i verdetti sono già stati consegnati alla storia, saranno delle qualifiche vibranti e appassionanti anche perché le prove libere hanno fatto capire che ci sono diverse monoposto in grande di conquistare la partenza al palo.

Le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo hanno impressionato durante il venerdì, vedremo se sapranno replicarsi anche in questa giornata e se sapranno lasciarsi alle spalle le Mercedes, già certe del trionfo iridato tra i costruttori: Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo e vuole ritoccare ulteriormente i propri record, Valtteri Bottas ha fatto capire di voler ruggire su un tracciato a lui particolarmente gradito. Le Ferrari sembrano pagare dazio nei confronti dei rivali ma oggi Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen possono invertire la rotta.

Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.













13.44 Ultime qualifiche in Ferrari per Kimi Raikkonen che dall’anno prossimo si accaserà con la Sauber. Il finlandese chiude la sua seconda parentesi in rosso dopo aver vinto il Campione del Mondo 2007.

13.42 Quelle di oggi saranno anche le ultime qualifiche di Fernando Alonso che domani abbandonerà il Circus. Ritornerà in futuro? Nel 2019 si cimenterà con la 500 Miglia di Indianapolis a caccia della Tripla Corona.

13.40 Spettacolo con le frecce tricolori.

13.38 Ultime qualifiche di una stagione estremamente appassionante e avvincente, si preannuncia grande spettacolo anche perché i piloti sembrano essere molto vicini tra loro.

13.36 Il Mondiale ha già emesso i propri verdetti con i trionfi di Lewis Hamilton e della Mercedes. Oggi si correrà solo per il piacere di farlo.

13.34 Lewis Hamilton ha fatto registrare il miglior tempo nella FP3 disputata questa mattina, il Campione del Mondo ha risposto alle Red Bull che avevano ruggito durante il venerdì.

13.32 Diamo uno sguardo allo scenario.

13.30 Trenta minuti all’inizio delle qualifiche del GP di Abu Dhabi. Siamo negli Emirati Arabi Uniti, splende il sole ovviamente.

13.29. Le qualifiche incominceranno alle ore 14.00. Ultima battaglia per la pole position in questa stagione, si definirà la griglia di partenza per la gara di domani.

13.27 Si corre sul tracciato di Yas Marina, una delle creazioni di Tilke. Circuito dove i sorpassi sono molto difficili ma dove non mancano mai le emozioni.

13.25 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2018, ultima tappa del Mondiale F1.

