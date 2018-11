LIVE Caruana-Carlsen scacchi, Mondiale 2018 in DIRETTA: seconda partita (10 novembre), chi passerà in vantaggio?

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, oggi sabato 10 novembre è in programma la seconda partita tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Ieri i due Grandi Maestri, che occupano anche le prime due posizioni del ranking FIDE, si sono dati battaglia per sette ore e 114 mosse prima di decidere per una patta: l’italoamericano è riuscito a rimontare una difficile situazione di scacchiera e a fermare il norvegese che difende il titolo conquistato nel 2013 e poi confermato in già altre due occasioni. A Londra andrà in scena una partita molto accesa e in cui sicuramente vedremo un grande spettacolo tecnico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, seconda partita tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: shutterstock