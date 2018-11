Italia-Portogallo in Diretta tv e Live-Streaming Nations League 2019

Sabato 17 novembre (ore 20.45) si giocherà Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. Gli azzurri scenderanno in campo a San Siro dove un anno fa vivemmo la tragica notte della mancata qualificazione ai Mondiali 2018, ma questa volta la nostra Nazionale spera in ben altro risultato contro i Campioni d’Europa in un incontro che potrebbe farci vedere la luce in fondo al tunnel: i ragazzi di Roberto Mancini inseguono una vittoria contro i lusitani privi di Cristiano Ronaldo, un successo ci permetterebbe di sperare ancora nella qualificazione alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA ma poi il Portogallo dovrà perdere contro la Polonia (o pareggiare se dovessimo imporci con almeno due gol di scarto).



Italia-Portogallo si preannuncia estremamente avvincente e appassionante, i nostri avversari hanno vinto l’incontro d’andata per 1-0 un mese fa ma questa volta la musica potrebbe essere davvero molto diversa. Chiellini e compagni sembrano essere usciti parzialmente dalla crisi e sicuramente metteranno in campo tutta la loro grinta per ottenere un buon risultato di fronte al proprio pubblico, il Meazza di Milano si preannuncia sold out segno di un amore ritrovato per la Nazionale. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-PORTOGALLO: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 17 NOVEMBRE:

20.45 Italia-Portogallo

ITALIA-PORTOGALLO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): G.Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; F.Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini

Portogallo (4-3-2-1): Rui Patricio; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Mário Rui; Rúben Neves, William Carvalho, Rafa Silva; Pizzi, Bernardo Silvia; André Silva. Ct: Fernando Silva

ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com