Biglietti Italia-Portogallo, come acquistare i tickets per la Nations League a San Siro

Sabato 17 novembre si giocherà Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena una partita estremamente avvincente e appassionante, un incontro di cartello davvero da non perdere e da gustarsi direttamente sugli spalti per ammirare live la nostra Nazionale pronta ad affrontare i Campioni d’Europa alla Scala del Calcio. I ragazzi di Roberto Mancini inseguono la vittoria contro i micidiali lusitani che ci hanno sconfitto all’andata per 1-0, gli azzurri vogliono conquistare un successo di lusso che ci permetterebbe di continuare a sognare la qualificazione alla Final Four anche se poi dipenderà tutto dall’esito dell’incontro tra il Portogallo e la Polonia in programma tre giorni dopo a Guimaraes.

Il pubblico sta tornando a innamorarsi della Nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e i biglietti per Italia-Portogallo stanno andando a ruba. Vuoi assistere alla partita sugli spalti di San Siro? Ti piacerebbe guardare dal vivo l’incontro e tifare gli azzurri da vicino? Affrettati ad acquistare gli ultimi tagliandi a disposizione, sulla piattaforma viagogo.it potrai trovare la soluzione che preferisci e i tickets nel settore che più ti aggrada ai migliori prezzi: compra il tuo biglietto per Italia-Portogallo, partita della Nations League in programma sabato 17 novembre (ore 20.45) a San Siro.













Foto: marco iacobucci shutterstock