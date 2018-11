Calcio, Nations League 2019: l’Italia si qualifica alla Final Four se…Tutte le possibili combinazioni. Obbligatorio battere il Portogallo

Sabato 17 novembre (ore 20.45) si giocherà Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro di Milano si tornerà in campo a poco più di un anno di distanza dal tragico giorno che segnò la nostra mancata qualificazione ai Mondiali, questa volta bisognerà dunque scacciare lo spettro della Svezia e andare a caccia di un risultato di assoluto prestigio per potersi rilanciare e iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel.

Questa partita sarà fondamentale per gli azzurri che possono ancora nutrire delle ambizioni di qualificazione alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA. La nostra Nazionale, salita a quattro punti in classifica dopo il successo in Polonia, può ancora vincere il proprio girone e dunque accedere agli atti conclusivi del torneo.



I Campioni d’Europa guidano il girone a quota 6 punti e hanno bisogno di un pareggio per accedere direttamente alla Final Four, all’Italia invece servirebbe una vera e propria impresa. Il Portogallo ha vinto le prime due partite: 1-0 in casa contro l’Italia e 3-2 in trasferta sulla Polonia. Dunque Chiellini e compagni devono sconfiggere i lusitani a San Siro il 17 novembre e poi sperare che i Campioni d’Europa non vincano tre giorni dopo contro la Polonia.

L’ITALIA VINCE IL GIRONE DI NATIONS LEAGUE E SI QUALIFICA ALLA FINAL FOUR SE:

– Batte il Portogallo a San Siro il 17 novembre con un solo gol di scarto e, tre giorni dopo a Guimares, i lusitani perdono contro la Polonia.

– Batte il Portogallo con almeno due gol di scarto e il Portogallo pareggia o perde contro la Polonia.













