LIVE Italia-Portogallo calcio, Nations League 2019 in DIRETTA: San Siro gremito, serve una vittoria per sognare la qualificazione

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. In uno Stadio San Siro gremito in ogni ordine di posto, la nostra Nazionale cerca il colpaccio contro i Campioni d’Europa: a un anno di distanza dalla tragica notte contro la Svezia che ha segnato la mancata qualificazione ai Mondiali, gli azzurri torneranno in campo con l’obiettivo di battere i lusitani e continuare a inseguire il primo posto nel girone che permetterebbe di accedere alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA.

I ragazzi di Roberto Mancini, reduci dal successo in Polonia che ha sventato il rischio retrocessione, se la dovranno vedere contro i rossoverdi che ci hanno sconfitto all’andata per 1-0: dobbiamo vincere e poi sperare che il Portogallo perda contro la Polonia per volare agli atti conclusivi del torneo. Chiellini e compagni hanno tutte le carte in regola per giocarsela contro un avversario di assoluto spessore tecnico nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.

L’Italia si qualifica alla Final Four se…













Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com