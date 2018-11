LIVE F1, GP Abu Dhabi 2018 in DIRETTA: prove libere 1 in tempo reale

Bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina, incastonato tra Golfo Persico ed il deserto degli Emirati Arabi, tutto è pronto per l’ultimo weekend della stagione, prima di dirsi Arrivederci in vista della prossima annata. La prima sessione di prove libere vedrà in pista piloti e vetture per il primo assaggio dell’asfalto della pista di Abu Dhabi che, gioco forza, sarà ancora “sporca”. Questi primi 90 minuti aiuteranno i protagonisti a rompere il ghiaccio con il tracciato, ma si tratterà di un turno ancora poco veritiero, anche per le temperature, dato che qualifiche e gare si disputeranno sotto i riflettori.

Inizia, dunque, l’ultimo fine settimana dell’annata, con Sebastian Vettel e Max Verstappen che cercheranno di tornare al successo, mentre Lewis Hamilton farà di tutto per concludere al meglio il suo 2018 da favola. La tre-giorni di Yas Marina, inoltre, vedrà gli addii di Kimi Raikkonen alla Ferrari e Daniel Ricciardo alla Red Bull, mentre Fernando Alonso saluterà la F1.

La prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi prenderà il via alle ore 10.00 italiane. OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdervi nemmeno un istante del primo atto dell’ultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno.













