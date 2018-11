Kimi Raikkonen, GP Abu Dhabi F1 2018: “Non un cambiamento drammatico andar via dalla Ferrari. Ocon vs Verstappen? Sono ragazzi…”

Ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2018 ad Abu Dhabi. Per Kimi Raikkonen un round particolare. Si chiuderà infatti la storia tra il finlandese e la Ferrari. Un connubio che si interrompe per favorire l’arrivo di un giovane rampante come il monegasco Charles Leclerc, proveniente dall’Alfa Romeo-Sauber. Un’annata nella quale il finnico è riuscito a ritrovare il successo, aggiudicandosi l’appuntamento ad Austin (Stati Uniti) ed a salire sul podio in ben 12 occasioni. Per cui, una costanza di rendimento importante con la scuderia di Maranello.

“Non è un cambiamento così drammatico. Abbiamo cose nuove davanti a noi ed è entusiasmante. Ci sono stati momenti belli e meno belli, ma è così che vanno le cose. Felice di aver fatto parte di tutto questo. Non saremo poi tanto lontani“, le prime considerazione di Kimi in conferenza stampa relativamente al suo addio alla Rossa.

Un Raikkonen in corsa, visti i piazzamenti citati, per il terzo posto iridato: “Fare punti e vincere vorrà dire chiudere al terzo posto, anche se poi mi toccherà fare un viaggio in più (cerimonia premiazione FIA ndr)“. Con la solita concretezza, il campione del mondo 2007 ha espresso una valutazione anche sull’incidente Ocon-Verstappen: “Vi abbiamo dato qualcosa di cui parlare, sono ragazzi”.













