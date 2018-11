Sebastian Vettel, GP Abu Dhabi F1 2018: “E’ importante ritrovare felicità…”

E’ tempo di ultimo round nel Mondiale 2018 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, va in scena l’atto di chiusura di questa stagione. I verdetti sono stati già emessi: Lewis Hamilton e Mercedes si sono laureati campioni del mondo. La Ferrari non può fare altro che concludere l’annata nel migliore dei modi e Sebastian Vettel vuole interrompere il digiuno di vittorie che dura da 7 corse. Il tedesco, infatti, manca l’appuntamento dal GP del Belgio, a Spa. Altro dato statistico rilevante è che il Cavallino Rampante non si è mai imposto su questo circuito.

“Adesso voglio vincere questa gara, ma è stato difficile quest’anno. Dobbiamo finire e provare a rifarci nella prossima stagione. Motivato più degli altri per questo GP? Spero di sì, voglio fare bene. Vediamo, mi auguro che la macchina sia forte e che sia una buona gara. Non ho ancora pensato al futuro, sarà importante ricominciare con felicità. Questa è la cosa più importante“, le prime parole di Seb in questa vigilia del weekend arabo.

In vista del 2019, il teutonico non ha dubbi sul da farsi: “Serve un pacchetto più forte. E’ mancata a volte velocità, ma stiamo lavorando sodo per fare quel passettino finale“.













