Lewis Hamilton, GP Abu Dhabi F1 2018: “Voglio chiudere l’anno in bellezza. Alonso? Mancherà a tutti…”

Lewis Hamilton per una volta ha avuto poco spazio nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Tutti gli occhi erano puntati su Fernando Alonso, alla sua ultima gara in F1. Il campione del mondo in carica ha avuto modo di essere interpellato proprio a riguardo del suo ex compagno di scuderia in McLaren (il turbolento 2007) sul quale ha, ovviamente, speso parole importanti. “Fernando è stato assolutamente un grande rivale – spiega il portacolori della Mercedes – Sicuramente abbiamo vissuto momenti belli e momenti brutti, ma non penso ci sia troppo da aggiungere su un campione simile. Sono arrivato in Formula Uno che già tutti conoscevamo chi fosse Alonso, dato che aveva già vinto due titoli mondiali. Per me è stato un privilegio correre contro un campione simile. Dal mio punto di vista credo che mi mancherà parecchio ma, soprattutto, sarà la Formula Uno a sentirne la mancanza”.

Dopo tanti elogi all’ex nemico-amico, Lewis Hamilton ha parlato del suo campionato. Una stagione eccezionale che, tuttavia, l’inglese non riesce a collocare con facilità nei suoi cinque titoli conquistati in carriera. “Non è mai facile dire quale sia meglio dell’altro. Non so se posso mettere questo 2018 in cima rispetto agli altri quattro ma di sicuro è nelle prime posizioni. Ho sempre bei ricordi degli anni scorsi, ma devo dire che in questa occasione ho disputato una delle mie migliori annate, sia per il mio livello, sia per quello degli avversari”.

Tornando al presente, Hamilton ha le idee chiare anche per questo weekend. “Siamo giunti all’ultima gara ma le carte in tavola non cambieranno. Farò di tutto per vincere ancora e salutare nel migliore dei modi questo campionato”.

