LIVE F1, GP Abu Dhabi 2018 in DIRETTA: prove libere 2, tutti a caccia della Red Bull

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2018, ultimo round del Mondiale di Formula 1. La stagione volge al termine con l’ennesima doppietta (la quinta consecutiva) iridata della Mercedes, capace di vincere il Campionato costruttori e piloti grazie alla miglior annata della carriera di Lewis Hamilton e al diligente scudiero Valtteri Bottas. La Ferrari proverà a chiudere in bellezza la stagione con un successo a Yas Marina per proiettarsi con fiducia e convinzione verso un 2019 in cui dovrà alzare ancora di più il livello per interrompere il dominio della scuderia di Woking. L’olandese Max Verstappen va a caccia di un successo che in Brasile è sfumato solamente a causa del contatto con il doppiato Ocon, ma soprattutto ha l’ultima chance per diventare il pole man più giovane della storia della Formula Uno (il record appartiene a Seb Vettel con 21 anni, 2 mesi e 11 giorni). Si preannuncia un fine settimana molto equilibrato con Mercedes e Ferrari favorite in qualifica su una Red Bull che potrebbe però tornare protagonista la domenica.

14.03 Lance Stroll è il primo a scendere in pista per saggiare le condizioni della pista, lo segue dopo pochi secondi il compagno di squadra Sirotkin.

14.00 SEMAFORO VERDE! Il turno è ufficialmente cominciato anche se non c’è ancora azione in pista.

13.58 Inizia a calare il sole ad Abu Dhabi, tra poco si accenderanno i riflettori del circuito ed i piloti potranno testare per la prima volta la pista nelle stesse condizioni di visibilità e temperatura di qualifiche e gara.

13.56 Ultima gara della stagione che rappresenterà anche l’ultimo weekend di Kimi Raikkonen in Ferrari e di Daniel Ricciardo in Red Bull, visto che l’anno prossimo gareggeranno rispettivamente in Alfa Romeo-Sauber e Renault.

13.52 Mancano pochi minuti al via della seconda sessione di libere, vedremo se la Red Bull si confermerà davanti a tutti anche nella simulazione di qualifica. Sarà interessante valutare anche il passo gara dei tre top team nell’ultima fase della sessione.

13.48 I verdetti più importanti sono già stati emessi con la vittoria di Hamilton nel Mondiale piloti e di Mercedes nei costruttori, ma ci sono ancora diverse lotte interessanti in entrambe le classifiche per i piazzamenti. In particolare è ancora aperta la lotta per la terza piazza nel Mondiale tra Raikkonen, Bottas e Verstappen. Di seguito la classifica in vista dell’ultimo GP della stagione:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 383

2 Sebastian Vettel GER FERRARI 302

3 Kimi Räikkönen FIN FERRARI 251

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 237

5 Max Verstappen NED RED BULL RACING TAG HEUER 234

6 Daniel Ricciardo AUS RED BULL RACING TAG HEUER 158

7 Nico Hulkenberg GER RENAULT 69

8 Sergio Perez MEX FORCE INDIA MERCEDES 58

9 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 55

10 Fernando Alonso ESP MCLAREN RENAULT 50

13.43 Di seguito la classifica dei migliori tempi alla fine delle FP1:

13.40 Come di consueto Ferrari e Mercedes si sono coperte notevolmente montando delle power-unit vecchie e depotenziate, con le Red Bull che invece partono subito col piede giusto per preparare nel migliore dei modi la gara. La seconda sessione ci dirà qualcosa in più sia nella simulazione del giro secco da qualifica che nella simulazione di passo gara con carico di carburante.

13.35 Nella prima sessione Max Verstappen ha dettato il passo rifilando mezzo secondo al compagno di squadra Daniel Ricciardo e un secondo alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Le Ferrari sono rimaste attardate, con Kimi Raikkonen settimo e Sebastian Vettel ottavo a 2″ di ritardo dal miglior tempo.

13.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2018 di Formula 1

