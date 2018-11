Caruana-Fritz, Next Gen 2018: programma, orario e tv

Dopo le sconfitte di entrambi nella prima giornata delle Next Gen ATP Finals di Milano, si affrontano oggi il nostro Liam Caruana e l’americano Taylor Fritz, in una partita che sa già di dentro o fuori.

Liam Caruana, nella serata di ieri, ha perso in modo netto contro l’australiano Alex de Minaur, che ci ha messo 55 minuti per batterlo 4-1 4-1 4-2. Taylor Fritz, invece, è stato rimontato dal russo Andrey Rublev, che ha prevalso col punteggio di 4-2 1-4 3-4(4) 4-3(2) 4-2. Tra i due giocatori non c’è alcun precedente, neppure nei tornei juniores. Il nativo di Palos Verdes, in California, che è diventato padre ad appena diciotto anni (oggi ne ha 21), appare come il naturale favorito di questo incontro.

Il match tra Taylor Fritz e Liam Caruana è programmato come secondo incontro non prima delle ore 15, o comunque al termine dell’incontro che oppone il polacco Hubert Hurkacz allo spagnolo Jaume Munar. Sarà possibile seguire l’incontro sia in tv che in streaming su Supertennis, disponibile sul canale 64 in chiaro e sul canale 224 di Sky.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Paolo Bona / Shutterstock