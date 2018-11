Next Gen 2018, il calendario di oggi (mercoledì 7 novembre) e gli orari. La programmazione tv

Seconda giornata di gioco alle Next Gen ATP Finals 2018. Dopo l’esordio con sconfitta di ieri, torna in campo Liam Caruana che proverà ad ottenere la prima vittoria del suo torneo contro l’americano Taylor Fritz in un match che è già decisivo per la qualificazione alla semifinale. Infatti lo statunitense ha perso in cinque set contro Andrey Rublev, che si giocherà il primo posto nel gruppo B contro l’australiano Alex De Minaur.

Nell’altro raggruppamento Stefanos Tsitsipas e Frances Tiafoe hanno vinto la prima partita e si affrontano stasera in un match che vale con ogni probabilità l’accesso alle semifinali. Scontro da dentro o fuori tra il polacco Hurkacz e lo spagnolo Munar.

Supertennis trasmetterà in diretta le partite.

Questa la programmazione di mercoledì 7 novembre:



alle ore 14.00: Hurkacz (POL) c. Munar (ESP)

non prima delle ore 15.00: Fritz (USA) c. Caruana (ITA)

alle ore 19.30: Tsitsipas (GRE) c. Tiafoe (USA)

a seguire: De Minaur (AUS) c. Rublev (RUS)

Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com