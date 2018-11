Italia-Portogallo, Nations League calcio 2019: programma, orari e tv

Si avvicina per la Nazionale italiana di calcio l’ultimo appuntamento con la fase a gironi della Nations League 2019. La formazione del ct Roberto Mancini, inserita nel gruppo 3 della Lega A, affronterà il Portogallo per chiudere al meglio il proprio cammino in questa nuova competizione. Scampato il pericolo della retrocessione grazie alla convincente vittoria in Polonia, la Nazionale cercherà di conquistarsi un posto nelle Final Four mettendo pressione sulla formazione lusitana. Un eventuale successo degli azzurri obbligherebbe infatti i portoghesi a vincere in casa la sfida con la Polonia del 20 novembre per chiudere il girone al primo posto.

La sfida tra Italia e Portogallo si giocherà allo stadio San Siro di Milano sabato 17 novembre alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport seguirà l’evento con la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto, per trasmettervi in tempo reale tutte le emozioni dell’incontro. Di seguito il programma completo.

SABATO 17 NOVEMBRE

ore 20.30 Italia – Portogallo

diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su RaiPlay

DIRETTA LIVE scritta di OA Sport













Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com