Paola Egonu vestirà ancora la maglia della Vero Volley Milano: rinnovato il contratto dell’opposta azzurra per un altro anno

La Numia Vero Volley Milano riparte ancora da Paola Egonu. Il club lombardo ha ufficializzato la permanenza dell’opposta azzurra anche per la stagione 2026-2027, consolidando un progetto tecnico che negli ultimi anni ha trovato proprio nella fuoriclasse italiana il suo punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La conferma dell’accordo, già impostato su base biennale e in scadenza il 30 giugno 2027, rappresenta molto più di una semplice prosecuzione contrattuale: è la scelta di dare continuità a una leadership che ha cambiato il peso specifico della squadra nel panorama europeo.

Egonu, arrivata a Milano nel 2024, si prepara così a vivere la quarta stagione consecutiva in maglia rossoblù e manterrà anche il ruolo di capitana, affidatole nella scorsa annata. Un’investitura che il club considera centrale nella crescita di un gruppo giovane ma sempre più competitivo, costruito con l’ambizione di stabilizzarsi ai vertici della pallavolo continentale.

La stagione appena conclusa ha certificato l’impatto dell’opposta azzurra sul progetto Vero Volley. Oltre ad aver superato quota mille punti complessivi tra competizioni di Lega Volley Femminile e CEV Champions League, Egonu è stata protagonista della conquista della Supercoppa 2025, primo trofeo nazionale della storia della formazione femminile milanese.

Nelle dichiarazioni diffuse dal club, la stessa Paola ha sottolineato il valore del percorso intrapreso a Milano e le ambizioni future della squadra: “Sono molto contenta di continuare la mia avventura con la maglia della Numia Vero Volley Milano“. L’opposta azzurra ha poi insistito sull’importanza del lavoro costruito negli ultimi mesi e sulla volontà di alzare ulteriormente l’asticella: “La stagione appena conclusa ci ha regalato tante emozioni e soddisfazioni, e spero che la prossima potrà darcene altrettante“.

Infine, l’azzurra ha proiettato lo sguardo sul futuro, indicando chiaramente le ambizioni del gruppo: “L’anno prossimo lavoreremo con una squadra determinata a lottare per raggiungere grandi obiettivi: non vedo l’ora di tornare in palestra e iniziare una nuova stagione insieme“.