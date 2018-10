Cristiano Ronaldo respinge le accuse di stupro: “Un crimine riprovevole, ho la coscienza pulita”

Cristiano Ronaldo è stato accusato di stupro da parte di Kahtryn Mayorga, una ragazza americana che ha affermato di aver subito violenza da parte del calciatore nel 2009 durante una sua vacanza a Las Vegas. Oggi il tabloid britannico The Sun ha diffuso un video della serata in discoteca durante la quale, a detta della ragazza, CR7 avrebbe fatto violenza.

Nel video, realizzato da uno dei presenti col telefonino, sono presenti i due ragazzi mentre si godono la serata. L’attaccante portoghese, ai tempi 24 anni, ha rispedito le accuse al mittente tramite i suoi canali social: “Nego fermamente le accuse che mi sono state fatte. Lo stupro è un crimine riprovevole che va contro tutto quello in cui credo. Sono intenzionato a cancellare il mio nome da questa storia e mi rifiuto di alimentare ulteriormente lo spettacolo mediatico di chi cerca di promuoversi a mie spese. La mia coscienza è limpida e mi permetterà di attendere con tranquillità i risultati delle indagini“. La Mayorga ha avviato una causa legale dichiarando di essere stata pagata 375mila dollari da Cristiano Ronaldo per mettere a tacere la vicenda.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.

