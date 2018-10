Italia-Cina in tv, Mondiali volley femminile: a che ora inizia e su che canale vederla

Giovedì 4 ottobre è il grande giorno di Italia-Cina ai Mondiali 2018 di volley femminile, l’attesissimo big match che mette in palio il primo posto nella Pool B. Le azzurre affronteranno le Campionesse Olimpiche a Sapporo (Giappone) in un incontro fondamentale per il prosieguo del nostro cammino nella rassegna iridate: vincere questa partita significherebbe aumentare notevolmente le possibilità di qualificazione alla terza fase, una sconfitta complicherebbe il cammino prima delle sfide a Russia e USA. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante, la nostra Nazionale è attesa da un esame importante che ci dirà davvero quali possono essere le nostre ambizioni in questa competizione.

Paola Egonu e compagne sono chiamate a una vera e propria impresa contro la corazzata guidata da Zhu Ting, l’Italia ha già sconfitto la Cina questa estate durante la Nations League ma ora la posta in palio si alza notevolmente e servirà un colpaccio per continuare a sognare in grande dopo aver infilato quattro vittorie consecutive.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Cina

ITALIA-CINA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB