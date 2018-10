Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Cina, le Campionesse Olimpiche ai raggi X. La stella Zhu Ting e tante difese

L’Italia prosegue la propria marcia da imbattuta ai Mondiali 2018 di volley femminile, le azzurre hanno asfaltato la Turchia e ora si lanciano verso la sfida contro la Cina (domani, ore 12.20) che chiuderà la prima fase della rassegna iridata. Le azzurre si presenteranno all’appuntamento da imbattute e se la dovranno vedere contro le Campionesse Olimpiche in un incontro che metterà in palio il primo posto nella Pool A. L’asticella si alza terribilmente per le ragazze del CT Davide Mazzanti che sono chiamate a una vera e propria impresa contro la compagine asiatica, portare a casa il successo aumenterebbe in maniera importante le nostre chance di accedere alla terza fase della manifestazione. Dall’altra parte della rete, però, ci sarà un avversario di assoluto spessore, una delle grandi favorite per la conquista del titolo dopo che quattro anni fa si era fermata in finale al cospetto degli USA salvo poi conquistare la medaglia d’oro a Rio 2016.

La Cina si distingue per il suo gioco concentrato sulla difesa, il sestetto è abituato a recuperare palloni in ogni zona del campo, tira su di tutto e manda in bambola le rivali che a un certo punto potrebbero sentirsi annichilite perché gli attacchi non vanno mai a segno. Si tratta di una formazione molto solida, abile in contrattacco e che si fa valere con un gioco particolarmente rapido. La stella indiscussa è il fenomeno Zhu Ting, micidiale schiacciatrice di due metri che è in grado di fare la differenza in ogni frangente, un fenomeno internazionale in forza al VakifBank Istanbul che sa come trascinare la propria Nazionale e che sarà affiancata di banda da Changning Zhang ma attenzione anche al giovane opposto Xiangyu Gong, una classe 1997 che ha faticato contro la Turchia ma che in giornata positiva potrebbe sicuramente fare male.

Attenzione come detto alle fast e ai muri delle centrali (Hu, Yuan e Yan si alternano senza problemi), la regia di Xia Ding si fa sempre apprezzare per la varietà, punta tanto sulla precisione delle compagne in difesa per poi scattare la potenza delle proprie attaccanti. L’Italia ha sconfitto la Cina in Nations League pochi mesi fa ma questa volta la posta in palio sarà decisamente più elevata, ci sarà bisogno un’impresa per ruggire in maniera prepotente in questi Mondiali e guardare con più fiducia al prossimo futuro.

Foto: FIVB