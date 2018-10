LIVE Italia-Cina volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: le rampanti azzurre sfidano le campionesse olimpiche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale si presenta da imbattuta e va alla caccia della quinta vittoria consecutiva ma di fronte si troverà le quotate Campionesse Olimpiche, anch’esse a punteggio pieno nel torneo. Andrà in scena un incontro fondamentale per il nostro cammino in questa manifestazione: un successo ci permetterebbe di guardare con più fiducia alla seconda fase visto che si portano dietro tutti i risultati e aumenterebbe in maniera considerevole le possibilità di accedere alla Final Six.

Si preannuncia una partita estremamente avvincente ed equilibrata, le azzurre hanno dimostrato nell’ultima Nations League di poter battere la corazzata asiatica e oggi andranno a caccia del colpaccio contro una delle grandi favorite per il successo finale con l’obiettivo di sognare sempre più in grande in questi Mondiali. Le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno essere perfette, dovranno rispondere colpo su colpo alle strenue difese delle avversarie e dovranno picchiare forte in attacco per minare le loro certezze. Servirà contenere il fenomeno Zhu Ting e sfruttare al meglio tutta la potenza di Paola Egonu, oggi chiamata a una vera prova del nove.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.20. Buon divertimento a tutti.













