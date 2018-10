Psg-Napoli, Champions League in DIRETTA: partenopei a caccia dell’impresa a casa di Cavani e Mbappé

Benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSG-Napoli match di cartello della terza giornata del Gruppo C della Champions League 2018/2019. Al Parco dei Principi, alle ore 21.00 sarà in scena il big match tra la formazione parigina, guidata dal suo formidabile tridente composto da Mbappè, Cavani e Neymar, ed i Partenopei di mister Ancelotti, pronti al colpaccio dopo aver già fermato il Liverpool nel turno precedente.

In classifica è proprio il Napoli a guidare il Gruppo C con 4 punti, anche se lo 0-0 dell’esordio in casa della Stella Rossa significa avere già lasciato per strada due punti preziosi. Proprio per questo motivo sarebbe fondamentale uscire da Parigi con un risultato positivo, per mettere pressione alle due illustri rivali. Gli azzurri dovrebbero schierarsi con un 4-4-2 con Insigne e Milik davanti, con Zielinski e Callejon a dare qualità sulle fasce. Il PSG, invece, dovrebbe puntare sui suoi “quattro tenori” con Di Maria, Neymar e Mbappè a sostegno del grande ex Cavani.

PSG-Napoli vedrà il proprio fischio d’inizio alle ore 21.00. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della super-sfida del Parco dei Principi. I parigini vogliono ribadire la loro forza, ma il Napoli è pronto a stupire. Quale squadra brillerà nella notte di Champions League?













