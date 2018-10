Psg-Napoli, le probabili formazioni: Ancelotti ritrova Insigne, Cavani sfida il suo passato

Torna la Champions League per il Napoli e sarà una notte da brividi per la squadra di Carlo Ancelotti. Gli azzurri volano in Francia per sfidare il Paris Saint Germain nella terza giornata della fase a gironi. Match davvero importante per i partenopei per puntare alla qualificazione: serve fare punti per proseguire nel cammino europeo dopo il clamoroso successo casalingo sul Liverpool.

Ancelotti pare intenzionato a schierare lo stesso undici visto proprio con i Reds. Sulla fascia destra in difesa dovrebbe quindi agire Maksimovic, favorito su Hysaj. In attacco ci sarà Milik, anche se Mertens scalpita dopo il gol all’Udinese, ma soprattutto torna Lorenzo Insigne. Il napoletano ha stretto i denti e sarà in campo dal primo minuto al Parco dei Principi.

Nel PSG in porta ci sarà Areola, visto che Gigi Buffon è ancora squalificato (sarà l’ultima giornata). A centrocampo agirà Marco Verratti, ma è soprattutto il trio davanti a spaventare tutta Napoli. Mbappè, Neymar e il grande ex Cavani. Probabilmente il miglior tridente di tutta la Champions League.

Queste le probabili formazioni

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik













Foto: gennaro di rosa shutterstock