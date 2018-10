Oggi mercoledì 24 ottobre è il giorno della grande sfida. PSG e Napoli (ore 21.00) scenderanno sul celebre rettangolo di gioco del “Parco dei Principi” a Parigi per un match tanto atteso, valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Una partita che si preannuncia altamente spettacolare e ricca di colpi di scena, considerando l’altissima qualità dei calciatori che scenderanno in campo. Le due compagini sono inserite nel gruppo C insieme a Liverpool e Stella Rossa di Belgrado, con una situazione di classifica che vede i partenopei in vetta con 4 punti dopo due giornate davanti ai francesi e agli inglesi con 3 e ai serbi con un punto ottenuto all’esordio casalingo con il Napoli. La sfida di mercoledì sarà uno scontro diretto fondamentale che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del raggruppamento, infatti i parigini devono assolutamente sfruttare il fattore campo per tenere testa a due rivali molto accreditate e che stanno esprimendo un grandissimo calcio.

LIVE Psg-Napoli, Champions League 2019 in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

La partita avrà inizio alle ore 21.00 di mercoledì sera e verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale del big match del “Parc des Princes” tra PSG e Napoli, valevole per la terza giornata del gruppo C della Champions League 2018-2019.

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE

Ore 21.00 Paris Saint-Germain-Napoli (diretta su Sky Sport Arena)













Foto: Gianfranco Carozza