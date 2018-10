Champions League, i risultati di oggi (23 ottobre): vincono Juventus e Roma, ok City e Real Madrid

Grande serata per l’Italia in Champions League. La Juventus ha sconfitto il Manchester United a domicilio, espugnando l’Old Trafford per 1-0: decisivo il gol di Dybala su assist di Cristiano Ronaldo, i bianconeri hanno infilato la terza vittoria consecutiva e hanno messo in ginocchio la compagine di Josè Mourinho ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale e il primo posto nel girone (in precedenza Valencia e Young Boys avevano pareggiato per 1-1). La Roma ha invece demolito il CSKA Mosca per 3-0 grazie alla doppietta di Dzeko che ha poi firmato anche l’assist per Under: giallorossi in testa al girone insieme al Real Madrid che ha battuto il Plzen per 2-1 (Benzema e Marcelo decisivi, Hrosovsky segna il gol della bandiera).

Spiccano il roboante 3-0 del Manchester City sul campo dello Shakhtar (doppietta di Silva e rete di Laporte). Successo anche del Bayern Monaco contro l’AEK Atene (2-0 con Martinez e Lewandowski al cavallo dell’ora di gioco), pareggio tra Lione e Hoffenheim (3-3).

RISULTATI DI OGGI (23 OTTOBRE):

AEK-Bayern 0-2

Young Boys-Valencia 1-1

Ajax-Benfica 1-0

Hoffenheim-Lione 3-3

Manchester United-Juventus 0-1

Real Madrid-Plzen 2-1

Roma-CSKA Mosca 3-0

Shakhtar Donetsk-Manchester City 0-3

