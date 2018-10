Pagelle Psg-Napoli LIVE, Champions League in DIRETTA: i voti della partita

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSG-NAPOLI

Buonasera e benvenuti con le pagelle LIVE di PSG-Napoli, sfida valida per il terzo turno della fase a gironi della Champions League. Tutto pronto a Parigi per una sfida fondamentale per entrambe le compagini che vanno a caccia di tre punti importanti in chiave qualificazione agli ottavi di finale. Carlo Ancelotti affronta la sua ex compagine: i partenopei sognano lo scalpo al trio di lusso Cavani-Neymar-Mbappé. Appuntamento alle 21 con l’inizio dell’incontro.

NAPOLI

Ospina, voto 6: primo tempo gestito con grande attenzione dal portiere colombiano, attento in uscita e anche sulle poche parate da effettuare.

Maksimovic, voto 6,5: qualche minuto di adattamento, poi davvero un lavoro super al centro destra della difesa.

Koulibaly, voto 6,5: subito pronto a fermare Neymar in area con le sue chiusure eccellenti. Stesso discorso anche per quanto riguarda Mbappé. Si propone, come di consueto, anche in ripartenza. Una conferma.

Albiol, voto 6: abbastanza tranquillo l’inizio di gara per l’iberico che gestisce bene le poche offensive transalpine dalla sua posizione.

Callejon, voto 7: al primo pallone giocabile al meglio l’iberico mette in porta il compagno di reparto Insigne con una invenzione eccezionale che vale l’1-0.

Allan, voto 6,5: solita diga a metà campo, recupera un’infinità di palloni. Fondamentale nello scacchiere azzurro.

Fabian Ruiz, voto 6,5: è già entrato negli schemi di Ancelotti. Eccellente con i suoi inserimenti che mettono in crisi il centrocampo francese.

Hamsik, voto 6,5: ruba palla, fa correre i compagni mandandoli verso la porta, inizio di gara da vero capitano. La nuova posizione sembra fargli bene nonostante passino gli anni.

Mario Rui, voto 6: davvero poco convincente ad inizio gara sia per quanto riguarda la posizione sia in copertura. Bravo però quando va a spingere e a metterla in mezzo.

Mertens, voto 5,5: dopo pochi minuti prende un brutto calcio da Marquinhos, si fa ammonire subito dopo per un fallo su Neymar. Al 24′ ci prova al volo, ma sbatte contro la traversa da pochi passi da Areola.

Insigne, voto 7: alla prima fiammata brucia tutta la difesa del PSG e vola in porta. Taglia benissimo alle spalle della difesa al 30′ e con un destro delicatissimo supera in uscita Areola.

PSG

Areola 6; Meunier 5,5, Kimpembe 6, Marquinhos 5, Bernat 5,5; Verratti 5,5, Rabiot 5, Di Maria 5; Mbappé 5, Cavani 5,5, Neymar 5.

