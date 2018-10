MotoGP, GP Australia 2018: a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv e streaming?

Domenica 28 ottobre andrà in scena il terzultimo round della stagione 2018 del Motomondiale, in Australia. Sul tracciato di Phillip Island i centauri sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e contro-sorpassi lungo i saliscendi della pista australiana. Nella classe regina Marc Marquez partirà dalla pole position. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, non è ancora sazio e vuol vincere per dimostrare la sua superiorità. Proveranno a contrastarlo Andrea Iannone, sulla Suzuki, le due Yamaha di Valentino Rossi e di Maverick Vinales e la Ducati di Andrea Dovizioso. Non si prospetta un’impresa facile per i rivali dell’iberico visto che l’hondista sembra godere di una velocità notevole.

Nelle altre classi il duello tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi vede lo spagnolo in una posizione di vantaggio. La decima pole dell’anno e il 15° posto nelle qualifiche del romagnolo sono aspetti che condizioneranno la gara. Martin cercherà di scappare nelle prime battute, per rendere difficile la risalita al suo rivale ma l’effetto scia condizionerà la gara in Moto3. Nella media cilindrata, peggior qualifica dell’anno per Francesco Bagnaia che partirà 16° e dovrà trovare la quadra. Per sua fortuna, il principale rivale per il campionato Miguel Oliveira se la passa peggio, avendo ottenuto la 20esima piazza nel time-attack. Si prospetta una gara nella gara.

Il GP d’Australia sarà visibile, come ogni altro appuntamento del calendario, su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Per quanto riguarda le giornate di sabato e domenica, per cui qualifiche e gare, sono previste repliche e differite anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport seguirà il Gran Premio di Australia con le consuete DIRETTE LIVE testuali dei momenti clou del fine settimana di Phillip Island.

IMPORTANTE: Sarà previsto il cambio d’orario nel corso della nottata tra sabato e domenica con il ritorno all’ora solare, per cui le gare delle tre classi inizieranno un’ora prima (con la curiosità del warm-up della MotoGP che inizierà alle ore 2.40 e, proprio per la ricollocazione all’indietro delle lancette, si concluderà alle ore 2.00 e non alle ore 3.00 come previsto).

PROGRAMMA COMPLETO GP AUSTRALIA 2018

Domenica 28 ottobre

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-2.00 Warm-up MotoGP

ore 3.00 GARA MOTO3

ore 4.20 GARA MOTO2

ore 6.00 GARA MOTOGP

Replica MotoGP

su SkySport MotoGP ore 9.15, 11.30, 14.00, 17.00, 21.00, 00.00

su SkySport1 ore 8.45, 11.30

su TV8 ore 14.00

Replica Moto2

su SkySport MotoGP ore 8.15, 13.00, 16.00, 20.00

su SkySport1 ore 8.15

su TV8 ore 12.15

Replica Moto3

su SkySport MotoGP ore 10.30, 16.30, 18.30, 23.00

su SkySport1 ore 10.30

su TV8 ore 11.00

Foto: Valerio Origo