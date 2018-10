Marc Marquez, GP Australia MotoGP 2018: “Contento della pole, ma domani in gara sarà battaglia”

Marc Marquez è sorridente e soddisfatto dopo aver centrato la pole position del Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Lo spagnolo, nonostante abbia già in tasca il suo quinto titolo iridato, domina la scena nelle qualifiche odierne, gestendo nel migliore dei modi le non semplici condizioni che i piloti si sono trovati davanti a Phillip Island, con vento forte (e gelido) e qualche goccia di pioggia che non ha permesso di forzare a pieno per diversi momenti della sessione. Come spesso accade, in quei frangenti, è proprio lo spagnolo ad eccellere, e così è stato anche in questa occasione. “Sono molto contento della pole position, perchè non ero affatto sicuro di poterla centrare – sottolinea il cinque volte iridato ai microfoni di SkySport nelle interviste di rito post-qualifica – Sapevo che l’uomo da battere sarebbe stato Andrea Iannone, che in questo fine settimana si è sempre dimostrato il più veloce, ma allo stesso tempo ero anche convinto che non sarei stato così distante dai migliori. Fortunatamente sono stato in grado di centrare il giro giusto al momento giusto”.

Nei momenti clou delle qualifiche le condizioni, come conferma Marquez, non erano certo quelle ideali. “Quando siamo partiti per la Q2 ho visto che era arrivata qualche goccia di pioggia. Non pioveva forte, ma era comunque visibile e fastidiosa. Su una pista simile, poi, fa davvero paura come situazione, dato che si va veloce e nei saliscendi può succedere di tutto. Inoltre c’era vento forte e freddo che non rendeva facile il comportamento delle gomme. Sono riuscito a compiere un giro pulito nel primo run e, tornando ai box, ho capito che poteva essere sufficiente per la pole. Nella seconda uscita la pioggia era tornata, per cui non ho voluto forzare troppo, sapendo che avevo già messo in cascina un 1:29.199 che mi garantiva la partenza davanti a tutti”.

Per la gara lo spagnolo deve ancora sciogliere un dubbio, ma sapendo che la gara sarà combattuta. “Sfrutterò il warm-up per effettuare la scelta definitiva a livello di gomma posteriore, che sarà il vero ago della bilancia di questo Gran Premio. Vedremo quali saranno le condizioni di domani, ma se non ci saranno particolari novità penso che vivremo una gara come quella dell’anno scorso, con tanti piloti in grado di vincere e sorpassi uno dietro l’altro”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo