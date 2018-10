Moto2, GP Australia 2018: Mattia Pasini centra la pole position, mentre i favoriti rincorrono: Bagnaia 16°, Oliveira 20°

Mattia Pasini centra una splendida pole position del Gran Premio di Australia 2018 della Moto2 distanziando nettamente tutti i rivali e domando il forte vento che si sta abbattendo sulla pista di Phillip Island. Per il romagnolo margine di sicurezza che gli garantisce di partire davanti a tutti, nonostante una caduta nelle ultime fasi della sessione. L’alfiere del team Kalex Italtrans ha fatto segnare il tempo di 1:33.368 precedendo di 256 millesimi Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) e di 353 il suo compagno di team, lo spagnolo Xavi Vierge. Il tedesco, dalla sua piazza d’onore, diventa uno dei favoriti per la gara, dato che nella terza sessione di prove libere ha fatto vedere di disporre di un ritmo davvero interessante avendo chiuso sull’1:34.143 con buon vantaggio su tutti gli inseguitori.

In seconda fila lo svizzero Dominique Aegerter (KTM Kiefer) a 473, quinto il sudafricano Brad Binder (KTM Red Bull Ajo) a 561 e il francese Fabio Quartararo (Speed Up) sesto a 583. Il secondo degli italiani è Luca Marini (Sky Racing VR46) a poco meno di sei decimi in settima posizione, e partirà in terza fila con gli spagnoli Iker Lecuona (KTM Swiss) ottavo a 620, e Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) nono a 639 nonostante una caduta al tornantino in discesa. Per Marquez, tuttavia, buon passo gara messo in mostra nella FP3, l’unico ad essersi avvicinato ai tempi di Schrotter. Decima posizione per lo svizzero Jesko Raffin (Kalex SAG) a 671, davanti al nostro Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) a 682, mentre chiude la quarta fila lo spagnolo Jorge Navarro (Kalex Federal Oil) a 718.

Ma i due contendenti per il titolo? Sono indietro, molto indietro. Francesco Bagnaia (Sky Racing VR46) è solamente 16esimo a 999 millesimi, davanti a Stefano Manzi (Suter Forward) a 1.045 e Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 1.123. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), invece, è addirittura 20esimo a 1.188 dopo una FP3 nella quale, invece, aveva dimostrato di poter tenere un buon ritmo in ottica gara. Discorso opposto per Bagnaia che nella FP3 ha chiuso con un incredibile 18esimo tempo lamentando carenza di grip notevole. Per il torinese c’è ancora il warm-up per provare a trovare un set-up migliore per una moto che, fino a questo momento, non è ancora riuscito a domare. Gli altri italiani: 25esimo Simone Corsi (Kalex Tasca) a 1.566, mentre Federico Fuligni (Kalex Tasca) è 29esimo a 2.618.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRALIA MOTO2 2018

1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 285.2 1’33.368

2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.1 1’33.624 0.256 / 0.256

3 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 279.5 1’33.721 0.353 / 0.097

4 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 281.9 1’33.841 0.473 / 0.120

5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 286.5 1’33.929 0.561 / 0.088

6 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 283.6 1’33.951 0.583 / 0.022

7 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 283.3 1’33.963 0.595 / 0.012

8 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 285.4 1’33.988 0.620 / 0.025

9 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.4 1’34.007 0.639 / 0.019

10 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 270.0 1’34.039 0.671 / 0.032

11 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 277.4 1’34.050 0.682 / 0.011

12 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 284.0 1’34.086 0.718 / 0.036

13 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 277.6 1’34.094 0.726 / 0.008

14 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 282.7 1’34.149 0.781 / 0.055

15 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 283.6 1’34.181 0.813 / 0.032

16 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 278.1 1’34.367 0.999 / 0.186

17 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 280.4 1’34.413 1.045 / 0.046

18 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 280.9 1’34.491 1.123 / 0.078

19 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 278.2 1’34.540 1.172 / 0.049

20 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 283.0 1’34.556 1.188 / 0.016

21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.5 1’34.784 1.416 / 0.228

22 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 279.9 1’34.844 1.476 / 0.060

23 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.2 1’34.850 1.482 / 0.006

24 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 275.7 1’34.851 1.483 / 0.001

25 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 279.5 1’34.934 1.566 / 0.083

26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 278.1 1’34.958 1.590 / 0.024

27 67 Bryan STARING AUS Tech 3 Racing Tech 3 275.4 1’35.760 2.392 / 0.802

28 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 277.2 1’35.978 2.610 / 0.218

29 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 278.9 1’35.986 2.618 / 0.008

30 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 274.8 1’36.173 2.805 / 0.187

31 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 281.3 1’37.065 3.697 / 0.892

66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex



