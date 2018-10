Andrea Dovizioso, GP Australia MotoGP 2018: “Il nostro risultato non è veritiero ma a Phillip Island fatichiamo”

Un po’ l’arrivo della pioggia e un po’ la scarsa confidenza con un tracciato particolare come Phillip Island (Australia) hanno reso la vita difficile ad Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati, infatti, non è andato oltre il nono tempo delle qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro di Borgo Panigale non è riuscito a trovare il feeling giusto nelle condizioni particolari in cui si è sviluppato il time-attack (umido/asciutto), scegliendo di essere più conservativo sulla moto.

Aspetti analizzati dal “Dovi” ai microfoni di Sky Sport: “Le qualifiche non rispecchiano i nostri valori però Phillip Island non è la nostra pista. Sono più veloce dell’anno scorso ma Iannone, Vinales e Marquez hanno un altro passo. E poi siamo in cinque o sei con una velocità simile dietro di loro. Sarà una gara molto difficile perché non ci sarà modo di conservare le gomme, trattandosi di un tracciato di pura scorrevolezza. Le Yamaha? Vanno forte e Valentino sarà veloce e dovremo guardare anche a lui”, ha sottolineato il ducatista.













Foto: Valerio Origo