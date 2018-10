LIVE MotoGP, GP Australia 2018 in DIRETTA: Marc Marquez favorito, Valentino Rossi e Dovizioso per la rimonta

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, i centauri sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e contro-sorpassi lungo i saliscendi della pista australiana. Nella classe regina Marc Marquez partirà dalla pole position. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, non è ancora sazio e vuol vincere per dimostrare la sua superiorità. Proveranno a contrastarlo Andrea Iannone, sulla Suzuki, le due Yamaha di Valentino Rossi e di Maverick Vinales e la Ducati di Andrea Dovizioso. Non si prospetta un’impresa facile per i rivali dell’iberico visto che l’hondista sembra godere di una velocità notevole ed può correre a cuor leggero.

Rossi e Vinales, soprattutto, possono essere della partita per il podio mentre la Rossa del “Dovi” sembra avere qualche problema nel terzo settore che non gli consente di avere un ritmo interessante. Attenzione poi ad Andrea Iannone, scatenato nel corso dei turni di libere e che potrebbe rivelarsi l’outsider di questa gara, avendo messo in mostra un passo notevole. Ne vedremo delle belle.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle ore 06.00. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo