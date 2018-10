Valentino Rossi, GP Australia MotoGP 2018: “Il passo è buono ma puntare al podio non sarà facile”

Valentino Rossi non fa drammi al termine delle qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, settimo al termine del time-attack a Phillip Island, è stato condizionato dall’arrivo della pioggia nel Q2 che lo ha un po’ frenato nel suo darsi in pista.

Il “46”, notoriamente, fa un po’ più fatica ad interpretare queste condizioni così particolari, non fidandosi troppo dell’avantreno. E così, non rischiando al 100%, partirà in terza fila. Un riscontro, come detto, che non lo preoccupa: “Di solito queste non sono le condizioni che preferisco – ammette il “Dottore“, intervistato da Sky Sport – Bisognava essere molto coraggiosi e io non sono riuscito a rischiare come gli altri. Peccato perché in una qualifica normale potevo fare bene e partire più avanti. Comunque sono in terza fila e possiamo comunque fare bene. Su questo tracciato superare non è impossibile e c’è anche l’effetto scia. Sono soddisfatto del mio passo per la gara anche se Marc Marquez, Maverick Vinales e Andrea Iannone mi sembrano un po’ più veloci. Io, ora come ora, faccio parte del gruppo degli immediati inseguitori”, la chiosa di Valentino.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo