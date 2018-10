MotoGP, GP Australia 2018: Marc Marquez centra la pole tra vento e pioggia davanti a Vinales e Zarco, Rossi 7°, Dovizioso 9°

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP D’AUSTRALIA DI MOTOGP

Marc Marquez (Honda) non si ferma nemmeno dopo aver conquistato il suo quinto titolo iridato e centra la pole position anche del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo riesce a piazzare un ottimo 1:29.199 avendo la meglio di rivali e condizioni meteo complicate, e domani scatterà davanti a tutti anche a Phillip Island. In prima fila con il campione del mondo vedremo il suo connazionale Maverick Vinales (Yamaha) secondo a tre decimi, mentre è terzo il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) a mezzo secondo.

Seconda fila per il nostro Andrea Iannone (Suzuki) a 513 millesimi, mentre in quinta posizione si classifica il suo compagno di scuderia, lo spagnolo Alex Rins a 827, con il padrone di casa Jack Miller (Ducati Pramac) a 941. In una terza fila tutta italiana scatterà Valentino Rossi (Yamaha) che non è mai stato in grado di realizzare un buon giro, e si ferma in settima posizione a 1.071, davanti a Danilo Petrucci (Ducati Pramac) ottavo a 1.129 e Andrea Dovizioso (Ducati) nono a 1.320. Decimo tempo per il malese Hafizh Syahrin (Yamaha Tech3) a 1.394, 11esimo per lo spagnolo Pol Espargarò (Red Bull KTM) a 1.441, mentre è 12esimo il suo connazionale Alvaro Bautista (Ducati) a 3.168, autore di una spettacolare caduta al tornantino in discesa della pista australiana. Si ferma nella Q1, ed in 15esima posizione, il nostro Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS).

Le qualifiche hanno vissuto momenti emozionanti, come pochi istanti prima del semaforo verde, con l’arrivo di vento forte che ha portato qualche goccia di pioggia sul tracciato. Per evitare che le condizioni peggiorassero (e con temperature davvero rigide) tutti iniziano a forzare sin dal primo giro per evitare che le precipitazioni si facciano consistenti, e Marc Marquez stampa subito un ottimo 1:29.742, ma Andrea Iannone scende a 1:29.712 e Johann Zarco arriva a 1:29.705.La pioggia se ne va e le qualifiche proseguono senza problemi, con Marc Marquez che non si smentisce e vola fino a 1:29.199 rifilando mezzo secondo ai tempi precedenti, sfruttando anche la scia di Alex Rins nel rettilineo d’arrivo.Gli ultimi minuti vedono nuovamente tutti in pista pronti al giro al limite, ma tutto viene reso vano dal ritorno di qualche goccia di pioggia, specialmente nel primo settore. Tempi che si alzano e nessuno che riesce a migliorare.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRALIA MOTOGP 2018

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.1 1’29.199

2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1’29.509 0.310 / 0.310

3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.5 1’29.705 0.506 / 0.196

4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.3 1’29.712 0.513 / 0.007

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.6 1’30.026 0.827 / 0.314

6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 332.8 1’30.140 0.941 / 0.114

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.5 1’30.270 1.071 / 0.130

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 334.4 1’30.328 1.129 / 0.058

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 334.3 1’30.519 1.320 / 0.191

10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.7 1’30.593 1.394 / 0.074

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.7 1’30.640 1.441 / 0.047

12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati Team Ducati 331.3 1’32.367 3.168 / 1.727

Foto: Valerio Origo