LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2018 in DIRETTA: Federica Brignone e Marta Bassino subito all’assalto del podio!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Inizia la stagione sul ghiacciaio austriaco, finalmente si incomincia a fare sul serio dopo sette mesi di attesa: l’inverno sta arrivando e la tradizionale sciata sul Rettenbach non poteva mancare. Sperando che si gareggi perché le previsioni meteo non sono delle più confortanti, si parla di rischio pioggia e neve che potrebbero complicare il regolare svolgimento dell’evento.

Mikaela Shiffrin è la grande favorita per la vittoria, il fenomeno statunitense vuole cominciare nel miglior modo possibile ma saranno tante le rivali a partire dall’Italia che si stringe attorno a Federica Brignone e Marta Bassino, subito battagliere e desiderose di fare la differenza. Le azzurre vanno all’assalto del podio che sembra essere alla portata ma attenzione ad altre avversarie come Mowinckel, Worley e compagnia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante femminile di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 con la prima manche, la seconda è in programma alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

