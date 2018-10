Sci alpino, previsioni meteo Soelden. In arrivo pioggia e neve, si riuscirà a gareggiare?

Nel weekend del 27-28 ottobre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, come da tradizione la stagione si apre con i due giganti di Soelden ma le previsioni meteo alla vigilia delle gare sul ghiacciaio austriaco non sembrano essere estremamente confortanti. Si parla infatti di un concreto rischio maltempo, con la possibilità di pioggia o addirittura di forti nevicate che potrebbero minacciare il regolare svolgimento delle due prove.

Ad alta quota le temperature attorno agli 0 °C potrebbero portare a dei fiocchi consistenti oppure a forti piovaschi se il termometro dovesse essere più “clemente”. La situazione sembra identica per la giornata di sabato (riservata alle donne) e di domenica (dedicata agli uomini). Staremo a vedere proprio a ridosso dello start quali saranno le condizioni meteo e se si potrà scendere in pista per incominciare la stagione, altrimenti tutto sarà rinviato. Ricordiamo che, a differenza degli altri anni, i due giganti di apertura si potranno recuperare in altra data.













Foto: Shutterstock