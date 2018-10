LIVE Sci alpino, Coppa del Mondo Sölden 2018: seconda manche, Federica Bringone si gioca il successo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante di Sölden. Dopo la prima prova in testa c’è Federica Brignone, che va a caccia della vittoria. Ottima prova dell’azzurra, che non ha commesso errori ed è stata perfetta soprattutto nel piano finale.

In lotta per il successo ci sono comunque almeno quattro atlete: infatti in seconda posizione c’è la tedesca Viktoria Rebensburg (+0.24), poi la francese Tessa Worley (+0.40) e l’americana Mikaela Shiffrin (+0.60). Prevista grande battaglia nella seconda manche, con Brignone che punta a salire sul gradino più alto del podio in questa prima gara stagionale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante femminile di Sölden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE DEL GIGANTE DI SOELDEN













foto Valerio Origo