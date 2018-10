Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Federica Brignone avrà l’onore di aprire la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurra, infatti, ha avuto in dote il pettorale numero 1 in vista del gigante di Soelden che si disputerà domani sabato 27 ottobre (ore 10.00 la prima manche, tre ore più tardi spazio alla seconda).

La 28enne può essere considerata una delle grandi favorite della vigilia sul ghiacciaio austriaco e scenderà prima del fenomeno statunitense Mikaela Shiffrin, detentrice della Sfera di Cristallo e pronta a una nuova stagione da dominatrice. In lotta per il podio anche la francese Tessa Worley (3), la norvegese Ragnhild Mowinckel (4), la tedesca Viktoria Rebensburg (5), la svizzera Wendy Holdener (7) preceduta dall’austriaca Stephanie Brunner. Marta Bassino scenderà invece col numero 8, Irene Curtoni ha avuto in dote il pettorale 11. Le altre italiane: Francesca Marsaglia 26, Karoline Pichler 44, Luisa Bertani 51, Roberta Midali 62, Elena Sandulli 64, Lara Della Mea 68.

Di seguito la start list e i pettorali di partenza del gigante femminile di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Calendario, programma, orario d’inizio e come seguire la gara.

GIGANTE FEMMINILE SOELDEN 2018: STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA

1 1 BRIGNONE Federica Rossignol

2 2 SHIFFRIN Mikaela Atomic

3 3 WORLEY Tessa Rossignol

4 4 MOWINCKEL Ragnhild Head

5 5 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

6 6 BRUNNER Stephanie Head

7 7 HOLDENER Wendy Head

8 8 BASSINO Marta Salomon

9 9 HROVAT Meta

10 10 DREV Ana Voelkl

11 11 CURTONI Irene Rossignol

12 12 HANSDOTTER Frida Rossignol

13 13 HECTOR Sara Head

14 14 HAASER Ricarda Fischer

15 15 VLHOVA Petra Rossignol

16 16 SCHILD Bernadette Head

17 17 GUT Lara Head

18 18 VEITH Anna Head

19 19 WEIRATHER Tina Head

20 20 ALPHAND Estelle Rossignol

21 21 LYSDAHL Kristin Rossignol

22 22 GAGNON Marie-Michele Rossignol

23 23 MUGNIER Adeline Head

24 24 TILLEY Alex Head

25 25 BARIOZ Taina

26 26 MARSAGLIA Francesca Salomon

27 27 BREM Eva-Maria Fischer

28 28 LIENSBERGER Katharina Rossignol

29 29 HAUGEN Kristine Gjelsten Rossignol

30 30 HOLTMANN Mina Fuerst Voelkl

31 31 GISIN Michelle Rossignol

32 32 IGNJATOVIC Nevena Head

33 33 STJERNESUND Thea Louise Rossignol

34 34 JELINKOVA Adriana Atomic

35 35 ISHIKAWA Haruna

36 36 GRENIER Valerie Rossignol

37 37 HURT A J Head

38 38 DUERR Lena Head

39 39 MUKOGAWA Sakurako

40 40 CRAWFORD Candace Head

41 41 FJAELLSTROEM Magdalena Atomic

42 42 SCHEIB Julia Rossignol

43 43 ANDO Asa Atomic

44 44 PICHLER Karoline Head

45 45 DANIOTH Aline Stoeckli

46 46 GASIENICA-DANIEL Maryna Atomic

47 47 ORTLIEB Nina Head

48 48 MANGAN Patricia Rossignol

49 49 RESCH Stephanie Rossignol

50 50 ESCANE Doriane Fischer

51 51 BERTANI Luisa Matilde Maria Voelkl

52 52 ARAI Mio

53 53 KOPP Rahel Rossignol

54 54 SUTER Jasmina Stoeckli

55 55 PROKOPYEVA Aleksandra Atomic

56 56 CAPOVA Gabriela Croc Ski

57 57 HRONEK Veronique Head

58 58 TRUPPE Katharina Fischer

59 59 PYKALAINEN Erika

60 60 DIREZ Clara Dynastar

61 61 O BRIEN Nina Rossignol

62 62 MIDALI Roberta Rossignol

63 63 ELLENBERGER Andrea Stoeckli

64 64 SANDULLI Elena Head

65 65 STOFFEL Elena Dynastar

66 66 GRITSCH Franziska Head

67 67 SKJOELD Maren Voelkl

68 68 DELLA MEA Lara Salomon

69 69 FILSER Andrea Voelkl

70 70 BUCIK Ana

71 71 DVORNIK Neja Stoeckli

72 72 SHKANOVA Maria Croc Ski

73 73 MIRADOLI Romane Dynastar

74 74 CLERC Mialitiana

75 75 MELNIKOVA Polina

GIGANTE FEMMINILE SOELDEN 2018: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 27 OTTOBRE:

10.00 Prima manche

13.00 Seconda manche

COME VEDERE IL GIGANTE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta tv su RaiSport e su Eurosport. Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo