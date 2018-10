Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: domani si comincia a Soelden! Shiffrin e Rebensburg favorite, Italia ambiziosa con Brignone e Bassino

Comincia la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Domani a Soelden ci sarà la prima gara dell’anno e come sempre si terrà un gigante sul ghiacciaio Rettenbach. Un vero e proprio antipasto stagionale, che sarà una cartina tornasole sullo stato di forma delle big del Circo Bianco ad mese dalle gare americane, che sono il vero inizio della stagione.

Il gigante in Austria è difficile da valutare, proprio perchè poi si ritornerà in pista dopo alcune settimane e dunque molte potrebbero aver impostato la propria preparazione in maniera differente. Favorita per la vittoria, però, è sicuramente Mikaela Shiffrin, che ha vinto nel 2014 e poi è stata seconda nel 2015 e nel 2016. Prima rivale dell’americana sarà la tedesca Viktoria Rebensburg, che proprio nella scorsa stagione ha trionfato sul Rettenbach, ponendo le basi per la conquista della coppetta di gigante.

Tra le favorite c’è anche Lara Gut, visto che la svizzera ha già vinto in due occasioni (2013 e 2016) su queste nevi e ha grande voglia di riscattare una passata stagione deludente e condizionata dai vari problemi al ginocchio. In lizza per la vittoria c’è anche la francese Tessa Worley, seconda nella passata stagione. Attenzione a due possibili outsider di lusso come la norvegese Ragnhild Mowinckel, argento olimpico in carica, e l’austriaca Stephanie Brunner. Particolare curiosità desta il ritorno a Soelden dopo quattro anni di Anna Veith, anche perchè l’austriaca proprio nel 2014 riuscì a salire sul gradino più alto del podio.

Un esordio stagionale molto atteso anche in casa Italia. Federica Brignone e Marta Bassino si presentano al cancelletto con grandi ambizioni, visto che è una pista che amano entrambe. La valdostana, che ha ottenuto la prima vittoria in carriera nel 2015 proprio sul Rettenbach, ha detto di non sentire più dolore alla gamba, anche se potrebbero mancarle i tanti “chilometri di neve” persi in allenamento a causa dell’infortunio di questa estate. Bassino, terza due stagioni fa sulla pista austriaca, invece, ha avuto una preparazione ottimale e la piemontese si augura di andare forte in gara proprio come ha fatto finora in tutti gli allenamenti.













Foto: Cristiano Barni/Shutterstock