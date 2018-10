LIVE PSV-Inter, Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0| Aggiornamenti e gol in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto importante per i nerazzurri, che affrontano quella che dovrebbe essere la quarta forza del gruppo. La squadra di Spalletti vuole conquistare i tre punti, per non rendere inutile la vittoria ottenuta all’ultimo minuto all’esordio contro il Tottenham. Sarà un match, però, decisivo per gli olandesi, guidati in panchina dall’ex rossonero Van Bommel, che sono stati sconfitti dal Barcellona nella prima giornata e non possono permettersi ulteriori passi falsi, soprattutto in casa, per non diminuire le già poche possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Calcio d’inizio alle ore 21.00 e non perdetevi nulla delle emozioni della sfida PSV-Inter con la diretta di OA Sport. Buon divertimento!













19.51: Ecco anche l’undici titolare degli olandesi

PSV (4-2-3-1): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Tasende; Hendrix, Rosario; Lozano, Pereiro, Bergwijn; De Jong

19.48: Spalletti conferma le aspettative della vigilia. Politano vince il ballottaggio sulla fascia destra con Candreva e torna Mauro Icardi titolare dal primo minuto

19.46: C’è già la formazione ufficiale dell’Inter

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

19.45: Cominciamo la nostra diretta

Foto: barni / Shutterstock.com